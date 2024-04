VIDÉO - Un homme capture à mains nues un alligator de 2,40 mètres qui terrorisait le quartier

Aux États-Unis, un alligator terrorisant tout un quartier a été maîtrisé à mains nues par un homme coutumier du fait. Son intervention a fait le tour des réseaux sociaux.

En Floride, Mike Dragich n’est pas n’importe qui ! Suivi par plus de 70 000 personnes sur Instagram, il est un ancien militaire, pratiquant de MMA et… chasseur de crocodiles ! Ce n’est pas un secret mais ces reptiles sont légions dans l’État de Floride, et Mike Dragich utilise donc ses talents au service de la communauté afin de capturer les bestioles qui errent dans les villes et terrorisent les habitants.

D’autant plus que si un crocodile ou un alligator se balade en ville, ce n’est certainement pas pour visiter, mais pour chercher de la nourriture. Le 22 avril dernier, Mike Dragich a été sollicité pour maîtriser un alligator qui errait dans un quartier de Jacksonville. Le média local News4jax a publié la vidéo de l’intervention de l’ex-militaire, qui a rapidement fait le buzz.

Confronté à un spécimen mesurant 2,40 mètres, le chasseur de crocodiles s’est avancé pieds nus sur le goudron, en short, et ne s’est servi que de ses deux bras et son corps pour maîtriser l’animal. Et ce, sans aucune protection !

“J’étais à un match de hockey”

Après l’avoir coursé un petit peu, au milieu d’une foule apeurée et de policiers prudents, il a attrapé l’alligator en se mettant à califourchon sur son dos, avant de bloquer sa gueule. Il a ensuite porté l’animal pour le mettre en cage. Une prouesse assez dingue quand on connaît la vivacité insoupçonnée et la puissance d’un tel animal.

Interviewé par le média local, Mike Dragich a raconté le contexte dans lequel il se trouvait avant d’intervenir : “J’étais à un match de hockey à Jacksonville avec ma famille. Le bureau du shérif a appelé pour signaler un alligator et on m’a demandé d’y aller. Ce n’était qu’à cinq minutes donc j’y suis allé, j’ai capturé l’alligator, et je suis retourné au match”.

Si sa méthode peut paraître imprudente, Mike Dragich sait ce qu’il fait et c’est clairement un expert quand on voit la facilité et le calme avec lequel il a capturé l’alligator. L’année dernière, il avait déjà impressionné les riverains en capturant un alligator de trois mètres qui rôdait près d’une école.