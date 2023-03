Un propriétaire prend une décision radicale et originale pour sanctionner son locataire qui ne paye pas son loyer

À Forbach, en Moselle, un propriétaire a décidé de frapper un grand coup pour sanctionner son locataire qui ne payait pas ses loyers. Il a tout simplement fait retirer les fenêtres de la maison.

Aux grands maux, les grands remèdes ! Il arrive parfois que des propriétaires aient affaire à des locataires mauvais payeurs et les solutions, sur le plan administratif, sont souvent compliquées et longues à mettre en oeuvre.

Ainsi, certains propriétaires n’hésitent pas à employer la manière forte. On ne parle pas ici d’expulsion forcée manu militari mais de méthodes moins conventionnelles, plus inventives, plus sournoises aussi, et qui peuvent s’avérer bien plus efficaces.

C’est le cas de ce propriétaire agacé de ne percevoir aucun loyer depuis plusieurs mois, à Forbach, en Moselle. En effet, selon le Républicain Lorrain, il louait une maison à une association proposant des solutions de logement aux personnes fragiles, depuis le 1er décembre 2021.

Crédit photo : Le Républicain Lorrain

“Je n’ai pas reçu un centime depuis huit mois. J’ai contacté tous les services, y compris ceux de l’État qui subventionne l’association, mais rien n’y fait. Mes commandements de payer sont tous contestés. Du coup, la procédure d’expulsion est sans cesse repoussée” explique le propriétaire.

Le locataire affirme être dans son droit

Pour sa défense, l’association affirme que le non-paiement des loyers est délibéré car le propriétaire s’était engagé à entreprendre des travaux dans la maison, ce qu’il n’a jamais fait.

“Nous ne sommes pas de mauvais payeurs mais des travaux nécessaires doivent être faits. Nous sommes dans notre droit. Une procédure est en cours, les tribunaux trancheront” explique la directrice adjointe de l’association.

De son côté, le propriétaire affirme avoir fait refaire le toit et le chauffage. Cependant, il a aussi décidé de retirer les fenêtres le 8 juillet dernier, assurant attendre la livraison des nouvelles.

Lorsque le propriétaire a retiré les fenêtres, une seule personne vivait dans l’habitation et sa fenêtre a été la seule à être maintenue par le propriétaire en colère.