Ce raton laveur commande un donut au drive et devient viral sur les réseaux

Aux États-Unis, une habitante de Floride a publié une vidéo devenue virale sur TikTok. Alors qu’elle s’arrête au drive d’un fast food, elle est devancée par un raton laveur qui se présente au guichet pour repartir avec un donut. Une scène hilarante !

Très friands de nos poubelles, les ratons laveurs sont habitués à ingurgiter la nature humaine, à tel point qu’ils s’adaptent à notre façon de consommer. En Floride, une dénommée Samantha Guptil a pu réaliser à quel point les ratons laveurs ont bien étudié nos façons de nous restaurer, pour être plus près de notre nourriture.

Crédit photo : Samantha Gutpil

Sur TikTok, elle a publié une vidéo de sa rencontre avec un raton laveur au drive d’un Dunkin Donuts, célèbre chaîne américaine spécialisée dans les donuts. Alors qu’elle patientait dans la file, lorsque vint son tour d’accéder au guichet, elle fut devancée par un raton laveur qui a surgi des boissons.

Un donut pour le raton laveur

Le petit animal s’est avancé prudemment vers le guichet et a reçu un donut des mains d’un employé de l’établissement. Le raton laveur a directement attrapé sa gourmandise et y a planté un croc avant de repartir.

Viral video shows a raccoon getting a doughnut from Dunkin’ drive-thru ?

pic.twitter.com/97hFV8W2zx — Daily Loud (@DailyLoud) June 1, 2023

D’emblée, la vidéo a rencontré un succès monstre sur Twitter avec plus de 16 millions de vues en deux jours. Si la scène peut prêter à sourire, il faut toutefois que les ratons laveurs transportent beaucoup de maladies et qu’il faut éviter de les nourrir et de les toucher.