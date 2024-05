VIDÉO. En plein safari, la voiture de cette famille tombe en panne... au milieu des lions

Alors qu’elle profitait d’un safari en Afrique du Sud, cette famille a eu une grosse frayeur : sa voiture s’est arrêtée en plein milieu d’un groupe de lions, sans pouvoir redémarrer.

Quand on voyage dans un pays d’Afrique, faire un safari est une excellente idée pour découvrir la faune sauvage. Voir les girafes, les zèbres et les lions en liberté et dans leur milieu naturel est un vrai plaisir. Cependant, tout ne se passe pas toujours comme prévu.

Récemment, une famille qui faisait un safari dans le célèbre Parc Kruger, en Afrique du Sud, a vu sa promenade tourner au cauchemar. En effet, sa voiture s’est arrêtée à cause d’un problème de batterie déchargée. Cependant, le véhicule ne s’est pas immobilisé n’importe où : il était au milieu d’un groupe de lions parfaitement réveillés et attentifs.

Sauvetage au milieu des lions

La famille a eu de la chance dans son malheur puisqu’un autre groupe de visiteurs non loin lui a porté secours. Des Anglais et des Sud-Africains n’ont pas hésité à aider les visiteurs, au péril de leur propre vie.

"Nous roulions et avons vu une voiture sur le chemin de terre. Vous n'êtes pas censé sortir des routes, nous avons donc été un peu surpris. J'ai immédiatement pensé que cela pouvait être dû à une observation et, bien sûr, il y avait deux lions non loin de la voiture bleue, à environ 18 mètres. Nous avons pris quelques photos, puis avons vu un bras par la fenêtre de la voiture nous appeler. Il nous a ensuite dit que sa batterie était à plat et qu'il ne parvenait pas à la démarrer. Sa fenêtre fonctionnait à peine car la batterie était à plat et ils craignaient de ne pas pouvoir les relever si les lions arrivaient", a expliqué Richard Sandiland, l’un des Anglais présent à ce moment-là.

Pour se tirer de cette situation, les Anglais ont utilisé leur propre véhicule afin de le mettre devant la voiture immobilisée et faire une barrière protectrice avec les lions. De leur côté, les Sud-Africains sont sortis de leur voiture pour recharger la batterie du véhicule en panne avec des câbles, le tout sous le regard des lions. Heureusement, la voiture a pu redémarrer et tout le monde est rentré dans son véhicule, sain et sauf. Une grosse frayeur dont ils se souviendront pendant très longtemps.