Un serpent interrompt un mariage, la sœur de la mariée s'en débarrasse à mains nues

Dans l’Arizona (États-Unis), un mariage a vu l’intrusion d’un invité surprise : un serpent. Heureusement, la soeur de la mariée a pris la chose littéralement en main pour se débarrasser du reptile.

Le 5 mai dernier, un invité inattendu a suscité la panique lors d’une cérémonie de mariage se déroulant dans la ville de Florence, en Arizona (États-Unis). En effet, un serpent s’est introduit en plein milieu des festivités, provoquant la stupeur parmi les convives.

Heureusement, il a fallu le courage incroyable d’une certaine Erika Rodriguez, l’une des soeurs de la mariée, pour que la fête puisse continuer sans problèmes. Sur une vidéo TikTok, publiée par Sandra Leos, une autre soeur de la mariée, on voit la jeune Erika descendre les escaliers en tenant le serpent dans sa main gauche.

Une vidéo virale sur TikTok

La vidéo est rapidement devenue virale puisqu’on y voit la tranquillité avec laquelle la jeune femme évacue le serpent, tenant le bas de sa longue robe avec son autre bras pour ne pas la salir. On observe d’ailleurs qu’elle porte des cow-boy. Si elle semble maîtriser son geste, les autres invités sont médusés par la présence du serpent.

La publication a cumulé environ 73 000 likes sur le réseau social TikTok. En commentaire de la vidéo, Sandra Leos use d’autodérision avec l’intitulé : “Mariage en Arizona”. On l’entend d’ailleurs demander, en filmant : “Mais pourquoi cette fille n’a-t-elle peur de rien ?”. Plus de peur que de mal pour tous les invités de la cérémonie de mariage, ainsi que pour le serpent qui a dû poursuivre sa journée bien loin des festivités.