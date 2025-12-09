Une ado de 11 ans est oubliée à l'infirmerie de son collège et se réveille dans le noir, enfermée après la fermeture

Dans un collège de la Vienne, une jeune fille est allée à l’infirmerie car elle ne se sentait pas bien. Après s’être endormie, elle s’est réveillée à 19h en remarquant que l’établissement était fermé.

Un incident est survenu ce vendredi 28 novembre au collège de Saint-Jean-de-Sauves, dans la Vienne. Ce jour-là, une jeune fille âgée de 11h est allée à l’infirmerie, se plaignant de douleurs à la tête et au coeur. Elle est ensuite ressortie pour déjeuner, avant de repartir à l’infirmerie pour se reposer, toujours souffrante.

Aucune infirmière n’était présente ce vendredi et la jeune fille en a profité pour dormir et se reposer.

Elle est oubliée à l’infirmerie

Cependant, quand elle s’est réveillée à 19h, elle a constaté qu’elle était toujours à l’infirmerie de son collège, qui avait fermé ses portes. L’adolescente s’est réveillée dans le noir et a compris qu’elle avait été oubliée à l’infirmerie, comme le rapporte Le Parisien. Un fait qui rappelle celui de ce petit garçon de 3 ans qui a été oublié pendant une journée entière dans le bus scolaire.

Paniquée, la collégienne s’est rendue jusqu’à son casier en suivant les veilleuses dans le couloir de l’établissement, qui était plongé dans le noir. Elle a récupéré son téléphone et a pu joindre sa mère, qui ne s’est pas inquiétée de son absence puisque sa fille devait se rendre chez une amie après les cours.

La gendarmerie alertée

Immédiatement, la mère de l’enfant est allée au collège et a appelé la gendarmerie.

“Je ne comprends même pas que personne ne m’ait prévenue que ma fille était malade”, s’offusque la mère auprès de La Nouvelle République.

Le gestionnaire de l’établissement s’est rendu sur place pour ouvrir et libérer la jeune fille. Confus, le directeur a contacté la famille de la collégienne pour lui présenter ses excuses, prendre des nouvelles de l’élève et de son état de santé. Il a également proposé un rendez-vous aux parents le lundi matin.