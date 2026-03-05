Une collégienne de 13 ans lynchée par cinq mineures, ils postent la vidéo sur les réseaux sociaux

A Oyonnax, dans l’Ain, une collégienne de 13 ans et été lynchée et humiliée par cinq adolescentes sous fond de rivalité. La séquence filmée a été diffusée sur les réseaux sociaux, déclenchant une enquête et la tenue prochaine d’un procès.

Une scène d’une extrême violence, visible par tous ! Le 27 février dernier, cinq adolescentes scolarisées dans un collège à Oyonnax, dans l’Ain, ont décidé de s'en prendre à une collégienne de 13 ans, qui fréquente le même établissement. Elles ont attendu la sortie des cours pour lui faire passer un sale quart d’heure, à l’extérieur du collège.

Elle a été conduite de force dans un champ au-dessus de la ZUP des Forges. Elle a dû s’agenouiller et prononcer des paroles humiliantes, filmée par un téléphone portable. Puis ses bourreaux lui ont coupé une mèche de cheveux et l’ont forcée à manger de l’herbe. Ensuite elle a été frappée à coups de pied, de poings et à l’aide d’un bâton. Les scènes ont été publiées sur les réseaux sociaux.

Pour s’en sortir, et échapper à de nouvelles violences sous la menace d’une paire de ciseaux, l’adolescente s’est jetée dans une mare.

Une rivalité seule contre toutes

Selon Le Progrès, l’histoire a commencé par une rivalité entre la victime et une autre élève au sein du collège Ampère. Le ton était monté sur les réseaux sociaux, jusqu’à un premier affrontement dans un magasin. L’escalade de violence est donc parvenue jusqu’à ce lynchage médiatisé.

La victime a été retrouvée par un autre groupe d’adolescentes. Elle était traumatisée et peinait à marcher. Le groupe qui a violenté la jeune fille a été identifié et arrêté.

Deux mineures sont poursuivies devant le tribunal pour enfants pour violences aggravées par trois circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, a indiqué le parquet de Bourg-en-Bresse.

Âgées de 13 et 15 ans, elles sont convoquées en audience de plaider-coupable le 17 juin 2026. Elles n’ont pas d’antécédents judiciaires. De son côté, la famille de la victime espère "une réponse très ferme de la justice".