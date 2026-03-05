Une collégienne de 13 ans lynchée par cinq mineures, ils postent la vidéo sur les réseaux sociaux

Par |

Le collège Ampere à Oyonnax

A Oyonnax, dans l’Ain, une collégienne de 13 ans et été lynchée et humiliée par cinq adolescentes sous fond de rivalité. La séquence filmée a été diffusée sur les réseaux sociaux, déclenchant une enquête et la tenue prochaine d’un procès.

Une scène d’une extrême violence, visible par tous ! Le 27 février dernier, cinq adolescentes scolarisées dans un collège à Oyonnax, dans l’Ain, ont décidé de s'en prendre à une collégienne de 13 ans, qui fréquente le même établissement. Elles ont attendu la sortie des cours pour lui faire passer un sale quart d’heure, à l’extérieur du collège.

Elle a été conduite de force dans un champ au-dessus de la ZUP des Forges. Elle a dû s’agenouiller et prononcer des paroles humiliantes, filmée par un téléphone portable. Puis ses bourreaux lui ont coupé une mèche de cheveux et l’ont forcée à manger de l’herbe. Ensuite elle a été frappée à coups de pied, de poings et à l’aide d’un bâton. Les scènes ont été publiées sur les réseaux sociaux.

Un groupe d'adolescentes épient une camarade du collègeCrédit photo : iStock

Pour s’en sortir, et échapper à de nouvelles violences sous la menace d’une paire de ciseaux, l’adolescente s’est jetée dans une mare.

Une rivalité seule contre toutes

La suite après cette vidéo

Selon Le Progrès, l’histoire a commencé par une rivalité entre la victime et une autre élève au sein du collège Ampère. Le ton était monté sur les réseaux sociaux, jusqu’à un premier affrontement dans un magasin. L’escalade de violence est donc parvenue jusqu’à ce lynchage médiatisé.

La victime a été retrouvée par un autre groupe d’adolescentes. Elle était traumatisée et peinait à marcher. Le groupe qui a violenté la jeune fille a été identifié et arrêté.

Une mare près d'OyonnaxCrédit photo : Office du tourisme Auvergne-Rhône-Alpes

Deux mineures sont poursuivies devant le tribunal pour enfants pour violences aggravées par trois circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, a indiqué le parquet de Bourg-en-Bresse.

Âgées de 13 et 15 ans, elles sont convoquées en audience de plaider-coupable le 17 juin 2026. Elles n’ont pas d’antécédents judiciaires. De son côté, la famille de la victime espère "une réponse très ferme de la justice".

Suivez nous sur Google News
Collège Réseaux sociaux

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur garantissent aux lecteurs une information vérifiée, pertinente et de haute qualité.

À lire aussi
Son filtre beauté disparaît, révélant son vrai visage, l’influenceuse perd 140 000 followers mais les internautes la trouvent plus jolie
Une streameuse chinoise perd 140 000 abonnés après un bug de son filtre de beauté qui a révélé son vrai visage
Une fillette sur un smartphone
Les jeunes de 11 à 14 ans passent 2h par jour sur les réseaux sociaux, selon une étude
Un homme consulte son smartphone
62% des recruteurs ont déjà recalé un candidat après avoir regardé son profil sur les réseaux sociaux
Les fausses jumelles siamoises
Ces jumelles siamoises affolent la toile, mais un détail interpelle les internautes
Des jeunes sur leurs smartphones
Les réseaux sociaux interdits aux moins de 15 ans en France, la loi vient d'être approuvée