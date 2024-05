« J'ai eu l'estomac retourné » : elle saute d'un plongeon de 16 mètres de haut, sa vidéo terrifie les internautes

C’est une vidéo qui donne des sueurs froides aux internautes. Une plongeuse professionnelle sur un paquebot de croisière a montré à ses abonnés la prouesse qu’elle effectue chaque jour en spectacle.

Il n’y a pas à dire, beaucoup d’entre nous sont plus confortables derrière leur écran à regarder les performances de Ginni van Katwijk qu’à sa place, sur le plongeoir. La plongeuse hollandaise fait partie des artistes présents sur le Harmony of the Seas, le quatrième bateau de croisière le plus grand du monde.

Sur Instagram, la plongeuse fait régulièrement part de son quotidien sur le bateau à ses 46 000 abonnés. Sa dernière vidéo en date a donné le tournis aux internautes. La jeune femme est nichée à 16 mètres de haut sur un plongeoir situé dans l’AquaTheatre.

Il s’agit du plus haut du paquebot et seuls les plongeurs professionnels peuvent y sauter. Les passagers n’y ont pas accès pour des raisons évidentes de sécurité. Malgré la hauteur impressionnante, Ginni van Katwijk s’apprête à sauter.

Les internautes impressionnés par le saut de la plongeuse

Crédit photo : Ginni van Katwijk/ Instagram

Ginni van Katwijk montre aux internautes la piscine vue d'en-haut. Elle raconte qu’elle s’apprête à sauter dans ce tout petit point bleu d’eau. Comme on peut le voir sur la vidéo, l’espace semble assez restreint et la chute de 16 mètres de haut est plus qu'impressionnante.

Par ailleurs, comme l’explique Ginni, un autre plongeoir et les gradins des spectateurs se trouvent de part et d’autre de la piscine. Des détails qui ont leur importance pour les plongeurs qui doivent alors sauter avec précision vers le point nommé. « Comme d'habitude. Très facile », lance Ginni avant de s’élancer enfin.

Après avoir sauté, Ginni remonte à la surface de l’eau et ressort tout sourire, le pouce vers le haut pour rassurer ses admirateurs. Ces derniers n’ont pas manqué d’exprimer leur peur du vide en regardant la vidéo : « Mon anxiété devient folle et je ne suis même pas dans la vidéo », écrit un utilisateur d’Instagram. « Avoir le courage de grimper aussi haut est déjà un défi en soi pour moi », a commenté un autre. « J'ai eu l'estomac retourné rien qu'en regardant ça », conclut un autre.