États-Unis : il achète un appartement sur un navire de croisière car c'est moins cher qu'une maison

Aux États-Unis, un homme vient de louer un appartement sur un paquebot de croisière pour faire des économies et voyager dans le monde entier.

Alors que le prix de l’immobilier ne cesse d’augmenter en Californie (États-Unis), Austin Wells, un homme de 28 ans originaire de San Diego, a fait le choix d’acheter un appartement sur un navire de croisière. Cette décision lui permettra de faire des économies et de voyager dans le monde entier.

Crédit Photo : Storylines

Un paquebot de rêve

Au total, le jeune homme a dépensé 300 000 dollars (environ 282 230 euros) pour louer pendant 12 ans un studio à bord du MV Narrative. Le jeune aventurier prendra la mer en 2025 lorsque la construction du paquebot sera terminée.

Le bateau de onze étages abritera 500 chambres et appartements privés, précise le site d’information Ladbible. Le studio de l’Américain est équipé d’un bureau, d’une salle de bains, d’un garde-manger et d’un canapé convertible.

Crédit Photo : Storylines

Crédit Photo : Storylines

Celui qui travaille au sein du département de réalité virtuelle de Meta aura également accès à une salle de sport, un marché fermier et au room-service. Mais ce n’est pas tout ! Le paquebot géant abritera aussi une vingtaine de restaurants, des bars, une école, une bibliothèque, une banque, une clinique, un cinéma ou encore une piscine.

« Ce qui m'excite le plus, c'est que je n'ai pas à bouleverser ma routine quotidienne pour aller voir le monde. Mes heures de travail seront décalées vers les soirées, les nuits et très tôt le matin, mais cela me permet de voir une ville de midi à l'après-midi », a indiqué Austin Wells à CNBC.

Crédit Photo : Storylines

Selon The Sun, le loyer d’un appartement à San Diego s’élève environ à 2500 dollars (2 350 euros) par mois, contre 2 000 dollars (1880 euros) à bord du navire. Par conséquent, Austin pourrait économiser 500dollars (470 euros) par mois sur le loyer.

De son côté, 20 Minutes explique que le MV Narrative fonctionnera au gaz naturel, réduisant ainsi de 25% ses émissions de gaz à effet de serre.