Ce jeudi 30 novembre était diffusé sur France 2 le dernier « Compléments d’enquête » consacré à l'animateur Cyril Hanouna. Voici ce qu'il faut en retenir.

Dire que le nouveau numéro de l'émission d'investigation « Compléments d’enquête » était attendu est un euphémisme.

Et pour cause, celui-ci était consacré au célèbre animateur-producteur de TPMP Cyril Hanouna et promettait des révélations croustillantes, susceptibles d'écorner l'image de celui que l'on surnomme le trublion du paf.

Si certains ont fait part de leur déception après le visionnage, en affirmant que la montagne avait accouché d'une souris, l'émission - qui a enregistré une audience record - nous a quand même appris un certain nombre de choses, que nous vous dévoilons si vous ne l'avez pas encore vue.

Ambiance de « terreur », chroniqueurs soumis et menaces au téléphone

Réalisé par Virginie Villar, qui avait confessé avant sa diffusion qu'il s'agissait de l'enquête « la plus compliquée de sa carrière », ce nouveau numéro intitulé « Le parrain du Paf » a notamment révélé le fonctionnement interne des émissions de Cyril Hanouna, où régnerait une ambiance de « terreur » alimentée par un management toxique.

Au cours de son enquête, la journaliste a ainsi rencontré 32 collaborateurs actuels ou anciens de TPMP et 15 d'entre eux auraient évoqué un climat de « peur » en coulisses, selon elle.

On apprend par exemple que les chroniqueurs préférés de Cyril Hanouna seraient toujours placés à sa droite durant les émissions. Parmi eux figureraient Valérie Benaïm, la seule à avoir accepté de répondre à visage découvert aux questions de Virginie Villar. Elle décrit l'animateur, dont elle est proche depuis 30 ans, comme une personne « capable de tout pour amuser ses amis » et estime que TPMP est « une émission qui lui ressemble ». L'enquête nous apprend également que le siège du fond, à droite sur le plateau, est essentiellement réservé à... « la potiche » de service, comme cela a pu être le cas avec Delphine Wespiser ou Kelly Vedovelli. Jessie Claire, l'une des anciennes chroniqueuses restée 3 mois à cette place, témoigne d'ailleurs dans le reportage, en racontant notamment qu'elle s'est sentie plusieurs fois traitée comme « un bout de viande ».

Selon Virginie Villar, les chroniqueurs seraient dans l'obligation d'obéir en relayant des avis qu'on leur impose, au mépris de leur liberté de parole et de convictions. L'exemple d'une émission sur la peine de mort, diffusée en janvier 2022, tendrait à le prouver selon une source anonyme.

Cette affirmation sur la supposée soumission des chroniqueurs est confirmée par le rappeur Booba, invité de Tristan Waleckx en fin d'émission. « Cyril Hanouna c’est un fléau, un manipulateur. Il donne la parole à des gens qui ne devraient pas l’avoir. Il invite n’importe qui. C’est un lâche mégalomane à qui on a donné trop de pouvoir. Ces chroniqueurs ne sont pas libres dans leurs discours », affirme ainsi celui qui vit désormais à Miami en Floride (États-Unis). « Lui ne me fait pas peur, mais son groupe, son organisation, est capable de coups fourrés », poursuit le rappeur qui cible à demi-mot l'entourage supposément menaçant de Cyril Hanouna.

Crédit photo : France 2 / Capture d'écran

L'humoriste Julien Cazarre, qui témoigne à son tour, évoque pour sa part les sérieuses « menaces » que lui aurait adressées Cyril Hanouna par téléphone suite à son refus de travailler à ses côtés. « Le mec m’insulte au téléphone avec une voix de mec de cité du 93. La caricature du Tony Montana du pauvre. Je ne me souviens plus exactement mais ce sont des insultes trash, des menaces du genre je vais te défoncer, je sais où tu habites », raconte ainsi Julien Cazarre. Un coup de fil qui a suffisamment inquiété l'intéressé pour qu'il dépose une plainte, finalement classée sans suite.

Des SMS aux contenus injurieux sont également révélés tout au long de l'enquête et font écho aux critiques sur l'attitude jugée douteuse de l'animateur.

L'affaire des policiers de la Brav-M

L'enquête revient par ailleurs sur les dessous de la polémique à propos des policiers de la Brav-M, qui avaient témoigné cagoulés sur le plateau de TPMP. On apprend ainsi que ces derniers auraient été piégés par Cyril Hanouna et son équipe. Rappel des faits : en mars dernier au plus fort de la contestation contre la réforme des retraites, la Brav-M (La brigade de répression de l'action violente motorisée) avait suscité plusieurs polémiques en raison de vidéos montrant certains de ses membres se rendre coupables de violences policières.

Pour aborder ce sujet, Cyrl Hanouna avait promis, comme il en a l'habitude, un scoop et une exclu à son public en invitant 4 policiers de cette brigade. Or le reportage indique que ces derniers n'étaient pas des membres de la Brav-M. Interrogé par Virginie Villar, l'un d'eux affirme même que la production de l'émission les aurait « trompés ». « Lors des tout derniers préparatifs, il nous est dit : "Bon, finalement, on va vous présenter comme quatre policiers de la Brav-M". Et là, j'ai dit : "Stop, on arrête tout, ça, c'est hors de question », affirme cet ex-policier.

Après avoir été rassurées sur la manière dont ils allaient être présentés à l'antenne, les quatre personnes auraient finalement accepté de témoigner avant de tomber des nues sur le plateau lorsque Cyril Hanouna annonça au micro qu'ils étaient bien membres de la Brav-M. Mais ce n'est pas tout puisque la programmatrice de l'émission, une certaine Diana, aurait également communiqué à l’Igpn, (l’inspection générale de la police nationale), les adresses personnelles des policiers, leurs noms, leurs numéros de téléphone ainsi que leurs cartes de police, faisant fi de l'une des règles élémentaires du journalisme : la protection des sources. En conséquence, 3 de ces 4 policiers risquent aujourd'hui de perdre leur emploi car ils n'ont pas respecté leur droit de réserve.

D'autres révélations, notamment sur la fortune de Cyril Hanouna et son juteux contrat avec C8, ou encore sur son yacht Lamborghini, pour lequel l'animateur aurait recours à de l'optimisation fiscale, sont à découvrir dans ce « Compléments d’enquête » disponible en replay sur le site de France.tv.