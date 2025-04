Une dame de 80 ans miraculée après être tombée du 6ème étage sur le toit d'une voiture, la vidéo est spectaculaire

En Russie, une dame âgée de 80 ans s’est sortie miraculeusement indemne d’une chute du 6ème étage, après s’être violemment écrasée sur le toit d’une voiture. Une scène spectaculaire qui a été immortalisée par un caméra de surveillance.

Il fallait le voir pour le croire à un tel miracle. Ce jeudi 17 avril, une caméra de surveillance installée dans une zone résidentielle à Ekaterinbourg, en Russie, a capturé une séquence spectaculaire. On y voit une dame tomber d’un immeuble et s’écraser de plein fouet sur le toit d’une voiture garée.

Si on pouvait penser que la chute aurait pu être fatale, il n’en a rien été. Ce qui est encore plus surprenant vu que la victime est âgée de 80 ans. Quelques secondes après la chute, la vieille dame s’est relevée et est repartie comme si de rien n’était, demandant tout de même de l’aide à des passants témoins de la scène.

Selon le média russe E1.RU, la victime était visiblement en train de nettoyer les fenêtres de son logement lorsqu’elle a perdu pied et a chuté du bâtiment. Selon les premiers éléments de l’enquête, elle serait tombée en raison de sa propre négligence.

Une femme de 80 ans est tombée d'un balcon du sixième étage sur le toit d'une voiture alors qu'elle était entrain de faire le ménage. Non seulement elle a survécu, mais elle est partie comme si de rien n'était. Cet incident s'est produit à Ekaterinbourg, en Russie. pic.twitter.com/q4EYuf8eTX — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) April 18, 2025

L’octogénaire s’en sort complètement indemne

Le propriétaire de la voiture a notamment témoigné auprès d’un média local, et n’a pas caché sa stupeur d’apprendre que la victime était saine et sauve après une telle chute :

“Je l’ai vu allongée sur ma voiture depuis la fenêtre. On m’a dit que c’était une voisine du sixième étage”

Par la suite, l'octogénaire a été prise en charge par des services d’urgences qui l’ont emmenée à l’hôpital pour s’assurer qu’elle n’avait pas de séquelle interne. En revanche, le choc très violent a complètement écrasé le toit de la voiture et détruit le pare-brise.