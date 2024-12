Un bébé mammouth de 50 000 ans présenté en Russie dans un état de conservation impressionnant

Découvert plus tôt dans l’année, le mammouth a enfin été présenté à la communauté scientifique cette semaine. Son état de conservation pourrait aider les scientifiques à en savoir plus sur ces animaux fascinants.

Les chercheurs russes ont présenté, lundi 23 décembre, les restes d’un jeune mammouth à la communauté scientifique. L’animal, vieux de 50 000 ans, avait été retrouvé cet été dans le Grand Nord « sur le territoire de la station de recherche de Batagaïka », renseigne l’AFP.

Le mammouth est une femelle qui mesure 120 centimètres de hauteur et moins de deux mètres de longueur et pèse 180 kilogrammes. D’après l’Université fédérale du Nord-Est à Iakoutsk, l’animal pourrait avoir entre un an et plus. Les scientifiques n’ont pas tardé à le prénommer Iana, du nom de la rivière dans laquelle les restes ont été découverts.

Ce qui frappe à première vue est la conservation quasiment intacte de l’animal : « Nous avons tous été surpris par la préservation exceptionnelle de ce mammouth : il n'y a aucune perte au niveau de la tête, du tronc, des oreilles, de la bouche, sans dommages ni déformations visibles », explique Anatoli Nikolaïev, le recteur de l’université.

Un état de conservation dû au climat froid de la région

L’état incroyable dans lequel a été trouvé le mammouth est rendu possible grâce aux températures extrêmement basses de la Iakoutie (Sibérie) qui peuvent atteindre jusqu’à -46°C. Dès lors, les animaux préhistoriques qui ont déjà été retrouvés dans cette région sont particulièrement bien conservés.

À ce propos, d’autres animaux préhistoriques comme un cheval, un bison ou encore la momie d’un lemming avaient été découverts dans la région. Mais celle du mammouth Iana, de par sa conservation « fournira des informations sur l'ontogenèse [son développement, ndlr] des mammouths, leurs caractéristiques adaptatives, les conditions paléoécologiques de leur habitat et d'autres aspects », se réjouit encore Anatoli Nikolaïev, dans un communiqué.

Dans le monde, seules six carcasses de mammouths ont été découvertes : une au Canada et le reste en Russie. Selon l’Université de Iakoutsk, les restes du mammouth Iana pourraient être les mieux préservés jamais trouvés.

