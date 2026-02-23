Une femme échappe à un mariage arrangé en  se transformant en... serpent  !

En Inde, une villageoise a utilisé un stratagème inattendu pour échapper à un mariage arrangé.

La pratique du mariage arrangé est courante en Inde. Dans l’État de l’Uttar Pradesh, dans le nord du pays, une villageoise a réussi à échapper à une union imposée grâce à une supercherie pour le moins étonnante.

Crédit Photo : iStock

Elle dit non à un mariage arrangé…

Reena, une jeune femme origianire du district d’Auraiya, a disparu du domicile familial alors qu’elle était dans la vingtaine, a rapporté le Daily Star.

Lorsque des membres de sa famille sont entrés dans sa chambre, ils ont découvert ses vêtements et ses bijoux soigneusement disposés sur le lit.

Jusqu’ici, rien d’anormal… sauf que ses affaires reposaient à côté d’une peau de serpent d’environ 1,50 mètre de long. Cette découverte a semé la panique dans tout le village.

Crédit Photo : DR

Les voisins, très superstitieux, étaient convaincus que Reena s’était transformée en «naagin», une femme mythique capable de se transformer en serpent, selon le folklore indien.

Résultat : de nombreux habitants ont cru qu’un phénomène surnaturel s’était produit. Alertée, la police s’est rendue sur place, où elle a balayé les rumeurs mystiques.

Selon les autorités, la disparue a orchestré la scène pour tromper ses proches et prendre la fuite.

… et épouse l’homme qu’elle aime

Comme le précise un rapport de police, Reena était censée épouser un homme qu’elle ne voulait pas. Parallèlement, elle entretenait une relation amoureuse avec un habitant de son village.

Elle a utilisé la ruse de la peau de serpent comme diversion dans le but de s’enfuir et se marier avec son petit ami.

Peu après sa disparition, une vidéo d’elle a été diffusée. Sur ces images, la fugitive est vêtue d’une tenue traditionnelle de mariage aux côtés de son compagnon, devenu son époux.

Crédit Photo : DR

Face à la caméra, la jeune mariée confie être satisfaite de son choix et demande simplement à vivre en paix. Les policiers ont confirmé que Reena et son ami n’avaient subi aucun dommage, et que l’affaire s’était réglée pacifiquement.

Cet incident met en lumière les tensions qui peuvent exister dans les communautés rurales entre les attentes traditionnelles et la liberté de choix individuelle