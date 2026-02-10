Il fait une crise cardiaque et s'effondre en plein mariage, un invité lui sauve la vie grâce à son incroyable sang-froid

Un homme sur le point de se marier a fait un malaise cardiaque en pleine cérémonie. Récit.

Ce devait être le plus beau jour de sa vie, mais il a bien failli être le dernier.

Un homme qui s'apprêtait à dire oui à sa future femme a fait une crise cardiaque en plein mariage, sous le regard choqué des convives. L'un de ces derniers, qui a fait preuve d'un sang-froid remarquable, lui a sauvé la vie en lui prodiguant les premiers secours.

Terrassé par une crise cardiaque le jour de son mariage

La scène a eu lieu le 2 février lors d'un mariage organisé dans la ville de Gezer en Israël.

La cérémonie battait son plein lorsque l'incident s'est produit, raconte le quotidien israélien The Times of Israël. Les futurs époux était sur le point d'échnager leurs voeux devant une assistance conquise lorsque le marié, âgé de 34 ans, a soudainement été victime d'un arrêt cardiaque. Foudroyé, le trentenaire est tombé et s'est retrouvé au sol, inconscient, au pied de sa fiancée, impuissante et affolée.

Fort heureusement, un ambulancier se trouvait parmi les invités et a su réagir à temps. Ce dernier a en effet compris rapidement qu'il s'agissait d'un malaise cardiaque en observant attentivement l'agitation inhabituelle de la victime, quelques secondes seulement avant qu'elle ne s'effondre.

Ni une, ni deux, ce convive a alors pris les choses en main en allant chercher le défibrillateur, mis à disposition dans la salle de réception, afin de ranimer le marié. Celui-ci a ensuite été transporté d'urgence à l'hôpital le plus proche par les secours, arrivés sur place entre-temps.

Les célébrations ont bien sûr été écourtées puis annulées devant l'urgence de la situation.

Hospitalisé dans un état jugé stable mais sérieux, la victime serait aujourd'hui hors de danger.

