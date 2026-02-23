Macron en turban et pieds nus en Inde : les internautes se lâchent

Emmanuel et Brigitte Macron étaient récemment en Inde pour une visite officielle. Dans un temple, ils ont porté des tenues traditionnelles, un détail qui a fait le buzz sur la toile.

Le couple présidentiel s’est rendu en Inde du 17 au 19 février pour le Sommet mondial sur l’impact de l’intelligence artificielle 2026.

Au cours de cette visite officielle, Emmanuel et Brigitte Macron ont rencontré le Premier ministre Narendra Modī pour renforcer les liens entre la France et l’Inde dans les secteurs de la défense, de l’éducation et de l’innovation.

Sur place, le chef de l’État et la Première dame ont aussi parcouru plusieurs lieux culturels et spirituels, et leur passage dans un temple a fait sensation sur les réseaux sociaux.

Le couple présidentiel visite un temple

Ce jeudi 19 février, le président et son épouse ont visité le Gurdwara Bangla Sahib, célèbre temple sikh de New Delhi, connu pour son dôme doré, son étang sacré et son service communautaire.

Désireux de respecter les traditions locales, Emmanuel Macron et sa femme ont suivi les coutumes avant de franchir les portes de ce lieu sacré, l’un des plus visités du pays.

Résultat : ils ont enlevé leurs chaussures et couvert leur tête. C’est donc pieds nus et coiffés de turbans que ces derniers sont entrés dans le sanctuaire afin de découvrir la culture sikhe.

Ce moment a été immortalisé en vidéo et la séquence diffusées sur les réseaux sociaux, où elle a attiré tous les regards.

🔹#Inde 🇮🇳/#France 🇫🇷🔹



Macron a visité hier soir le Gurdwara Bangla Sahib à Delhi, temple sikh historique. pic.twitter.com/UfWoNULiGr — Agni Yatra (@Agni_Yatra) February 19, 2026

Une tenue qui ne laisse personne indifférent

Sur la toile, certains internautes ont salué l’attitude d’Emmanuel et Macron, comme le démontre cette salve de commentaires. D’autres, en revanche, n’ont pas hésité à se moquer des époux Macron.

Ce n’est pas la première fois que le couple attire l’attention lors d’un voyage officiel. En mai 2025, une vidéo montrant Brigitte Macron gifler son mari avait affolé la toile.

Sur ces images filmées à l’aéroport d’Hanoï, on aperçoit le président de la République lors de sa descente d’avion. Dans la foulée, on voit la main de Brigitte Macron porter un coup au visage de son époux.

"C’était un moment où le président et son épouse décompressaient une ultime fois avant le début du voyage en chahutant. C’est un moment de complicité" indique l’entourage d’E.Macron suite à de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Après avoir démenti, dans un premier… pic.twitter.com/diFhy5nFxN — Léopold Audebert (@LeopoldAudebert) May 26, 2025

Face à la polémique, Emmanuel Macron était sorti du silence pour expliquer le geste surprenante de sa femme.

« Nous sommes en train de nous chamailler, et plutôt de plaisanter avec mon épouse (…) comme on le fait souvent » , avait-il indiqué à l’époque.

