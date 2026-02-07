Ce héros a sauvé 47 léopards des neiges à lui seul avec une couverture et un filet

Khenrab Phuntsog, un garde forestier indien, a sauvé 47 léopards des neiges en deux décennies, souvent à l'aide d'une simple couverture et d'un filet. Son dévouement intrépide contribue à protéger l'un des félins les plus insaisissables de l'Inde.

Parfois, la survie d’une espèce peut dépendre du dévouement d’un seul homme. Khenrab Phuntsog, 48 ans, fait partie de ces individus tellement amoureux de la nature qu'ils ne leur suffisent que de peu de moyens pour protéger la faune et la flore.

Khenrab Phuntsog a grandi à Chilling, un petit village situé à environ 60 kilomètres de Leh, principale ville de la province du Ladakh, située à l’extrême-nord de l’Inde. De son village natal, Khenrab Phuntsog apercevait régulièrement des léopards des neiges au loin lorsqu'il emmenait les chèvres et les moutons de sa famille paître dans les alpages voisins.

Crédit photo : Google Maps

Chilling étant situé dans le célèbre parc national d'Hemis, il n'était pas difficile d'apercevoir des léopards des neiges lorsqu'on grimpait sur les hauteurs. Puis, à l’âge de 12 ans, alors qu’il travaille sur les préparatifs pour la crémation de sa grand-mère, il se retrouve par hasard à moins de 100 mètres d'un léopard des neiges. Un spectacle qu'il n'oubliera jamais comme il le confie à Better India.

« J'étais parti avec deux peintres locaux pour apporter les dernières touches à la structure où ma grand-mère devait être incinérée. Pendant qu'ils travaillaient, l'un des peintres a pointé du doigt le versant opposé de la montagne, où un léopard des neiges attendait tranquillement juste au-dessus d'un troupeau de moutons bleus. Au début, nous ne l'avons pas vu. Mais lorsqu'il a fait quelques longs bonds vers le bas, nous l'avons aperçu. Il avait attrapé l'un des moutons et s'apprêtait à le tuer »

C'est cette vision magnifique qui a inspiré Khenrab à devenir bénévole au sein du Département de protection de la faune sauvage, puis à le rejoindre en tant que garde forestier à l'âge de 22 ans, en 2000. Depuis, il a sauvé 47 léopards des neiges.

Crédit photo : Better India

Une population de léopard des neiges qui grandit

Selon la dernière étude scientifique menée à l'aide de pièges photographiques en 2012, le nombre de léopards des neiges dans le parc national d'Hemis, d'une superficie de 3 350 km², s'élevait à 11, contre 7 en 2006. Cependant, pour ces études, les pièges photographiques n'ont été installés que sur 300 km².

« Nous sommes actuellement en train de réaliser un autre recensement des léopards des neiges à l'aide de pièges photographiques dans différentes régions du Ladakh, notamment à Changthang, dans le parc national d'Hemis, à Kargil et dans la vallée de Nubra. Dans le parc national d'Hemis, nous comptons aujourd'hui environ 60 léopards des neiges. Pour ce recensement, des pièges photographiques ont été installés sur la moitié de la superficie totale, contrairement à 2006 et 2012. Cependant, si l'on prend l'ensemble du Ladakh, je pense que le chiffre serait supérieur à 250. Ce recensement est réalisé sous la direction du Wildlife Institute of India »

Crédit photo : Better India

Savoir où installer des pièges photographiques est le fruit des 20 années d'expérience de Khenrab dans le pistage du léopard des neiges, animal insaisissable. En tant que pisteur, il recherche avant tout des indices indirects tels que des empreintes, des éraflures, des excréments, des traces odorantes, des griffures et les restes de proies.

« Les meilleurs moments pour les repérer sont tôt le matin et tard le soir. Lorsque vous recherchez des éraflures ou des excréments, vous pouvez les trouver au fond de la vallée ou le long de la crête. Ils font un tas de sable avec leurs pattes arrière posées sur le sol, puis urinent dessus. C'est ainsi qu'ils marquent leur territoire. Ils frottent également leur cou ou leurs joues contre les rochers suspendus, laissant derrière eux des poils. Il ne faut pas chercher des rochers suspendus en hauteur, mais des rochers de taille appropriée, sur lesquels ils peuvent se tenir debout et frotter leur cou. Ils y urinent également et pulvérisent un liquide âcre provenant de glandes odorantes situées sous la base de la queue. Chacun a son odeur unique »

Le léopard des neiges, un animal protégé

À la fin des années 1970 et dans les années 1980, certains léopards des neiges ont été tués par la population locale en représailles à leurs attaques contre le bétail. Ces prédateurs pénétraient dans divers enclos dans les villages et tuaient le bétail, source de revenus importante pour de nombreuses familles. Lorsque les léopards des neiges tombent malades, vieillissent ou ne peuvent plus chasser dans la nature, ils s'attaquent au bétail dans les enclos.

Ces tueries ont considérablement diminué depuis lors grâce à la sensibilisation menée par le Département de la protection de la faune sauvage et d'autres agences gouvernementales sur les sanctions légales encourues pour avoir tué des léopards des neiges, y compris des peines de prison.

Crédit photo : Better India

Aujourd'hui, chaque fois qu'un léopard des neiges pénètre dans une habitation humaine, les habitants appellent immédiatement l'équipe de secours du Département de la protection de la faune sauvage. Une fois entre les mains de l'équipe de secours, un vétérinaire évalue son état de santé. Une fois que le léopard des neiges est jugé en bonne santé, il est relâché dans la nature.

Au cours de ses vingt années de service en tant que garde-chasse, Khenrab a participé au sauvetage de 47 léopards des neiges. Au début, ces sauvetages étaient effectués sans tranquillisants.

« Ma première mission de sauvetage avec Khenrab a eu lieu dans le village de Ney au début des années 2000. Le léopard des neiges était pris au piège dans un enclos composé de plusieurs pièces, tandis que les villageois, terrifiés, se tenaient à l'extérieur. Nous avons remarqué que le léopard des neiges était assis près d'une des fenêtres. J'ai expliqué à Khenrab que nous devions d'abord fermer la fenêtre de l'extérieur. Une fois la fenêtre fermée, nous avons conduit le léopard des neiges dans la dernière pièce de l'enclos. Il n'y avait qu'une seule porte. Nous avions apporté une couverture à l'intérieur de l'enclos, tandis qu'un filet sophistiqué était installé à la porte. Deux autres personnes montaient la garde à l'extérieur »

Alors qu'ils entraient dans la pièce avec une couverture, son coll!gue Tashi a averti Khenrab de ne pas s'enfuir si le léopard des neiges leur sautait dessus, car l'animal craignait également pour sa vie.

« Ainsi, lorsque nous nous sommes approchés du léopard des neiges, il a bondi vers nous. Nous l'avons d'abord enveloppé dans notre couverture avant de le conduire à l'intérieur de notre filet. Après les années 2000, cependant, nous avons commencé à nous équiper de matériel tel que des filets de camouflage, des sarbacanes et des fusils tranquillisants. La plupart de mes sauvetages se sont déroulés sans tranquillisants, car un surdosage peut leur être nocif »

Chaque année, environ 21 à 45 léopards des neiges sont tués en Inde pour le braconnage ou en représailles pour la perte de bétail, selon un rapport publié en 2016 par Traffic, un réseau de surveillance du commerce des espèces sauvages.