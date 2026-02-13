Pascal Kaiser, l'arbitre allemand qui avait demandé son conjoint en mariage sur un terrain, victime d'une violente agression homophobe

Quelques jours après sa demande en mariage, devenue virale sur les réseaux sociaux, l’arbitre allemand Pascal Kaiser a été victime d’une violente agression à caractère homophobe.

La scène avait fait le tour des réseaux sociaux ! Fin janvier, juste avant le coup d’envoi du match de football de la 20e journée de Bundesliga entre Cologne et Wolfsburg, Pascal Kaiser avait en effet demandé la main de son petit ami au RheinEnergieStadion, devant quelque 50 000 spectateurs et les caméras.

L’arbitre allemand n’avait pas choisi son timing au hasard ! Le FC Cologne organisait justement ce jour-là une journée de la diversité, notamment pour donner plus de visibilité à la communauté LGBT + dans le football.

L’image des deux amoureux, se disant « oui » sur le terrain avant d’échanger un baiser, avait largement ému les téléspectateurs.

La suite après cette vidéo

Crédit photo : Abaca

Malheureusement, leur bonheur a fait rejaillir l’homophobie chez d’autres. Quelques jours après s’être fiancé en direct à la télévision à son petit ami, l’arbitre amateur allemand a subi une violente agression à son domicile, dans la nuit du samedi 7 février.

Un guet-apens dans son jardin !

Pascal Kaiser a notamment partagé une photo de son visage, avec un œil au beurre noir très gonflé, ainsi qu’un hématome au niveau des cotes.

Crédit photo : Pascal Kaiser

Selon son témoignage, l’arbitre avait reçu la veille des menaces mentionnant son adresse. Il avait contacté la police, qui lui avait assuré qu’il n’y avait pas de danger immédiat. Vingt minutes après avoir reçu cette réponse, il est sorti dans son jardin pour fumer une cigarette. Là, trois hommes l’attendaient et l’ont violemment agressé.

L’arbitre amateur a indiqué à L’Équipe qu’il pense avoir été pris pour cible en raison de sa récente demande en mariage, qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. La police est intervenue peu après son agression et Pascal Kaiser se trouve depuis dans un lieu sûr, bénéficiant d’une protection policière.

Crédit photo : Pascal Kaiser

Pascal Kaiser avait déjà fait son coming out trois ans auparavant et prenait régulièrement la parole sur ses réseaux sociaux pour la lutte contre l’homophobie, encore aujourd’hui trop présente dans le milieu sportif.

Depuis l’agression dont il a été victime, il a fermé son compte Instagram au public.