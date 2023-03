Une femme refuse d'offrir un gâteau d'anniversaire à sa belle-fille car elle la trouve en surpoids, les internautes sont furieux

En pensant apprendre à sa jeune belle-fille à limiter les sucreries, la femme s’est attirée les foudres des internautes qui lui reprochent de vouloir humilier l’enfant.

Une femme de 34 ans, mère de famille, a raconté sur le forum Reddit sa méthode un peu brutale concernant sa belle-fille de 6 ans. La femme, restée anonyme, veille expressement à ce que ses deux fils mangent sainement et fassent des activités physiques.

Ainsi, elle et son mari se sont mis d’accord pour leur faire plaisir avec des sucreries de temps en temps.

Mais lorsque sa belle-fille, Gwen, a rendu visite à la famille pour fêter son 6ème anniversaire, les choses ne se sont pas très bien passées. Comme n’importe quel enfant qui fête ses 6 ans, la petite Gwen a demandé un gâteau d’anniversaire. Une proposition légitime qui n’a, semble-t-il, pas convaincu la mère de famille.

Les internautes furieux contre la belle-mère et ses remarques humiliantes

Sans prendre de pincette avec l’enfant, la femme raconte sur Reddit ce qu’elle lui a répondu : « En toute honnêteté, le groupe sanguin de cette femme [la maman de Gwen] est probablement du ketchup. De même, Gwen pèse environ 9 kg de plus que ce qu'une fille de 5 ans est censée peser », écrit la femme qui indique par ailleurs que durant les deux mois par mois où Gwen leur rend visite, elle essaie de lui apprendre à manger sainement.

Puis, la mère de famille poursuit : « Cela me rend triste pour cette enfant et sa santé, alors quand nous la gardons à la maison, j'essaie d'apprendre à Gwen à manger sainement et à bouger. Nous avons les garçons qui jouent avec elle pour qu'elle devienne active, et nous faisons une distinction entre les aliments sains et ceux qui ne le sont pas ».

Lorsque la petite Gwen a poliment demandé un gâteau pour son anniversaire, la femme lui a plutôt suggéré d’opter pour une crème glacée faible en gras. Ce à quoi, Gwen a répondu par l’affirmative pour lui faire plaisir.

« Mon raisonnement est malheureusement qu'elle mange encore toutes ces cochonneries à la maison, et ce n'est tout simplement pas bon pour une fille en pleine croissance », s’est défendue la femme en précisant qu’il s’agit d’une glace que Gwen apprécie et a l’habitude de consommer lors de ses passages chez son père et sa belle-mère.

Mais le lendemain, la femme a reçu un appel de la maman de Gwen, en colère, accusant la belle-mère d’humilier le physique de sa fille. La maman raconte que Gwen serait rentrée en pleurs à la maison car elle voulait un gâteau et s’est sentie obligée de dire ‘oui’ aux recommandations de sa belle-mère.

Il va sans dire que sur le forum, la grande majorité des internautes ont pris position pour la petite Gwen et sa maman, reprochant à la femme ses mauvaises méthodes d’enseignement alimentaire pour une petite fille de 6 ans qui voulait seulement un gâteau pour son anniversaire.