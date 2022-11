Cette maman a le coeur brisé après qu'aucun des 27 enfants invités à l'anniversaire de sa fille ne soit venu

Une mère de famille a fait part de sa tristesse et de sa déception lorsqu’aucun des camarades de classe de sa fille ne s’est présenté pour son goûter d’anniversaire.

Breanna Strong, une mère de famille originaire des États-Unis, s’est saisie de son compte TikTok pour raconter comment la fête d’anniversaire de sa fille s’est transformée en cauchemar.

Sur le réseau social, la vidéo de cet événement a ému les internautes et engendré plus de 3 millions de vues. Pour cause, Breanna Strong raconte que pour l’anniversaire de sa fille, Avery, la jeune maman a redoublé d’effort pour lui offrir une fête réussie.

La jeune femme avait loué une aire de jeux pour la journée qu’elle avait décoré pour l’occasion, et elle avait aussi commandé des pizzas et des gâteaux pour que la fête batte son plein. Sauf qu’il n’y a jamais eu de fête.

« Ça me brise tellement le cœur »

« Nous avons invité 27 enfants pour le troisième anniversaire d'Avery. Pas un seul de ses amis n'est venu », regrette Breanna Strong dans sa vidéo. En effet, dans la publication, on peut voir la petite Avery, assise seule, un morceau de pizza à la main au milieu des décorations d’anniversaire.

Une image qui a fait beaucoup de peine à sa maman : « De l’argent et du temps perdus. Ça me brise tellement le cœur ». Puis, on peut y voir la maman jeter une pizza à la poubelle, faute de volontaires pour la manger.

Dépitée, Breanna Strong n’avait qu’une envie, retourner chez elle auprès de sa famille et câliner sa fille. Dans la section commentaires de la vidéo, beaucoup d’internautes ont partagé leur peine et apporté leur soutien à Breanna et sa fille. La plupart ont également partagé des anecdotes similaires concernant leur propre anniversaire ou celui de leur enfant.