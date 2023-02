Une maman choisit un prénom pour sa fille tiré de l'univers Harry Potter, les internautes la critiquent

Sur le forum Reddit, une maman a partagé l’idée d’un choix de prénom pour sa fille, tiré de l’univers Harry Potter. Les internautes ont préféré l’alerter.

Le choix d’un prénom pour un bébé est toujours difficile, car c’est un choix qu’un enfant devra assumer toute sa vie. Dès lors, certains parents n’hésitent pas à demander l’avis d’autrui à l’image de cette maman sur Reddit.

En effet, sur le forum américain en ligne, une maman a partagé aux internautes le prénom qu’elle désirait donner à sa fille. Un prénom tiré de l’univers de la saga Harry Potter, bien qu’elle n’ait lu aucun des livres ni vu aucun des films. Un choix de prénom qui laisse donc les internautes perplexes.

En réalité, le prénom qu’elle a choisi est un hommage en souvenir de sa grand-mère, rien à voir avec, au premier abord, Harry Potter. Mais étant donné la popularité de la saga à travers le monde, les internautes lui disent que les gens feront inévitablement le rapprochement.

Un prénom hommage qui pose problème

Le nom en question est celui d'Hedwige, qui n’est autre que la chouette de compagnie d'Harry Potter : “Je n’arrive pas à sortir ce prénom de ma tête. J’adore ça. J’aime aussi le surnom Hedy. Il m’évoque ma grand-mère qui comptait beaucoup pour moi” confie la maman.

Ensuite, elle s’interroge néanmoins sur la pertinence de ce prénom par rapport à son nom de famille, commençant également par un H : “L’allitération serait-elle trop forte ? Ce prénom est-il forcément un second prénom ?”.

Ainsi, elle ne fait aucune mention de l’univers Harry Potter, et on la comprend car après les premières remarques faisant évidemment référence à la célèbre chouette, elle avoue ne pas être fan de la saga et ne pas connaître cet univers.

“Je ne peux pas changer le fait que j’adore ce prénom. Il signifie ‘Combat’ et une sainte célèbre s’appelle Hedwige et elle était plutôt badass. Elle marchait pieds nus, même dans la neige, pour renforcer sa volonté. Ma grand-mère était pareille. Mon père m’a raconté qu’une fois, dans sa cuisine, elle coupait des légumes et s’est ouvert le pouce. Elle a pris son nécessaire de couture et se l’est recousu elle-même” explique-t-elle pour mieux renforcer son hommage à sa grand-mère.

Malgré ces explications supplémentaires, la maman continue de lire des commentaires réticents : “Aucune offense mais je pense qu’il serait cruel de donner ce nom à un enfant. En tant que fan de Harry Potter, l’association serait trop forte. Pourquoi pas Hedy qui est mignon ? Ou Hattie ? Hettie” suggère un internaute.

Un autre internaute souligne le fait que la franchise Harry Potter est beaucoup trop populaire pour échapper à la référence : “Harry Potter est l’un des livres les plus populaires de tous les temps. Que vous l’y associiez ou non, je pense que la majorité des gens le feront en entendant”.

Finalement, la maman a donc choisi d’écarter cette idée de prénom, gardant Hedwige en second prénom : “Quoi qu'il en soit, je pense que je peux l’utiliser en deuxième prénom. C’est encore plus spécial pour moi ! Merci pour votre contribution” conclut-elle.