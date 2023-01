Harry Potter : 10 personnages de la saga qui ont changé d'acteur

Entre le premier volet de la saga, Harry Potter à l’école des sorciers et le dernier Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2, il s’est passé dix ans… et quelques changement. Plusieurs personnages ont en effet changé d’acteurs en cours de saga. Découvrez lesquels.

À voir aussi

Harry Potter (Daniel Radcliff), Ron Weasley (Rupert Grint) et Hermione Granger (Emma Watson) sont les personnages principaux de la saga fantastique. Mais, de nombreux autres magiciens et créatures peuplent le monde magique d’Harry Potter. Et, entre le premier volet, Harry Potter à l’école des sorciers, sorti en 2001, et le dernier, Harry Potter et les relique de la mort, partie 2, sorti en 2011, certains ont changé d’acteur...

1) Albus Dumbledore

Dans les deux premiers volets (Harry Potter à l’école des sorciers, 2001, et Harry Potter et la chambre des secrets, 2002), Albus Dumbledore est interprété par Richard Harris. En 2002, l’acteur décède à l’âge de 72 ans, des suites de la maladie de Hodgkin. Plusieurs acteurs sont alors envisagé pour reprendre le rôle du directeur de Poudlard : Peter O’Toole (Lawrence d’Arabie, 1962) ; Christopher Lee (Saroumane dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux ainsi que dans la trilogie Le Hobbit) ou encore Ian McKellen (Gandalf dans Le seigneur des Anneaux et Le Hobbit). C’est finalement Michael Gambon, vu notamment dans Sleepy Follow, de Tim Burton, qui a incarné Album Dumbledore dans la suite de la saga.

Albus Dumbledore : Richard Harris et Michael Gambon / Crédit : Warner Bros.

Dans Les animaux fantastiques : les crimes de Grindelwald (2018), extension du monde de Harry Potter imaginée par sa créatrice J.K. Rowling, c’est (encore) un autre acteur qui joue Albus Dumbledore : Jude Law. Il faut dire que la saga se déroule bien avant les aventures de Harry Potter, le magicien est donc beaucoup plus jeune.

Albus Dumbledore : Jude Law / Crédit : Warner Bros.

2) Voldemort

La première fois que l’on voit le visage de Voldemort, c’est dans le premier volet : Harry Potter à l’école des sorciers (2001). Celui dont on ne doit pas prononcer le nom, très affaibli, vit à l’arrière du crâne du professeur Quirrell (Ian Hart). S’il s’agit d’images de synthèse, un acteur a bel et bien prêté ses traits et sa voix à Voldemort : Richard Bremmer. Mais à partir du quatrième épisode, Harry Potter et la coupe de feu (2005), c’est Ralph Fiennes qui incarne le méchant.

Voldemort : Richard Bremmer et Ralph Fiennes / Crédit : Warner Bros.

À noter que Tom Jedusort (qui est le vrai nom de Voldemort) est joué jeune par Hero Fiennes-Tiffin, le fils de Ralph Fiennes, et adolescent par Frank Dillane dans Harry Potter et le prince de sang-mêlé (2009). Dans Harry Potter et la chambre des secrets (2002), l’adolescence de Tom Jedusort avait portant été interprétée par Christian Coulson.

Tom Jedusor : Hero Fiennes-Tiffin, Frank Dillane et Christian Coulson / Crédit : Warner Bros.

3) Gripsec

Dans le premier film, Harry Potter à l’école des sorciers, on découvre la banque des sorciers tenue par des gobelins : Gringotts. Harry Potter y est accueilli par Gripsec, incarné par Verne Troyer, qui lui ouvre le coffre 713 où se trouve la pierre philosophale. Mais, quand Harry Potter retrouve Gripsec dans les deux derniers films (Harry Potter et les reliques de la Mort, partie 1, 2010, et partie 2, 2011), ce n’est plus Verne Troyer qui l’interprète mais Warwick Davis (qui jouait Filius Flitwick, professeur de sortilèges à Poudlard dans le premier volet).

Gripsec : Verne Troyer et Warwick Davis / Crédit : Warner Bros.

4) La grosse dame

À Poudlard, les murs sont couverts de tableaux. Et pas n’importe quels tableaux : des tableaux qui bougent et qui parlent. Ainsi, l’entrée de la salle commune de Gryffondor est gardée par la grosse dame, coincée dans un tableau. La première fois qu’on la découvre, dans Harry Potter à l’école des sorciers (2001), elle est jouée par Elizabeth Spriggs, mais quand on la retrouve dans Le prisonnier d’Azkaban (2004), la grosse dame est incarnée par Dawn French.

La grosse dame : Elizabeth Spriggs et Dawn French / Crédit : Warner Bros.

5) Bill Weasley

Seul les spectateurs les plus attentifs l’auront remarqué. Dans Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban (2004), Bill Weasley fait une furtive apparition : sur une photo de famille des Weasley en Egypte. Et c’est alors Richard Fish qui prenait la pose. Dans Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1 (2010), quand on découvre enfin le frère de Ron Weasley en chair et en os, il est joué par l’acteur irlandais Domhnall Gleeson. Domhnall Gleeson qui est le fils de Brendan Gleeson, aka Alastor Maugrey, et qui a servi de doublure pour les jumeaux Weasley quand il était de passage sur le plateau de tournage pour voir son père dans les épisodes précédents.

Bill Weasley : Richard Fish et Domhnall Gleeson / Crédit : Warner Bros.

6) Lavande Brown

Lavande Brown est une élève de Poudlard qu’on ne voit que furtivement dans les premiers épisodes. Dans Harry Potter et la chambre des secrets (2002), elle est interprétée par Kathleen Cauley, puis dans Le prisonnier d’Azkaban (2004), elle est jouée par Jennifer Smith. Son rôle prend un peu plus d’importance à partir du Prince de sang-mêlé (2009) et elle est alors incarnée par Jessie Cave.

Lavande Brown : Kathleen Cauley, Jennifer Smith et Jessie Cave / Crédit : Warner Bros.

7) Angelina Johnson

Autre élève de Poudlard aux multiples visages : Angelina Johnson, poursuiveuse de l’équipe de Quidditch de Gryffondor. Dans les trois premiers volets de la saga, elle est campée par Danielle Tabor, mais quand son rôle prend de l’importance dans Harry Potter et la coupe de feu (2005), puisqu’elle sort avec l’un des jumeaux Weasley, la production a préféré prendre une actrice un peu plus expérimentée : Tiana Benjamin.

Angelina Johnson : Danielle Tabor et Tiana Benjamin / Crédit : Warner Bros.

8) Katie Bell

Katie Bell, élève de Poudlard, a également changé d’interprètes au cours de la saga. Dans les deux premiers volets, elle est interprété par Emily Dale, avant d’être remplacée par une actrice non créditée dans le troisième volet, puis dans Harry Potter et le prince de sang-mêlé (2009), elle est jouée par Georgina Leonidas.

Katie Bell : Emily Dale et Georgina Leonidas / Crédit : Warner Bros.

9) Helena Serdaigle

Dans le premier volet de la saga, Harry Potter découvre Poudlard… et ses fantômes. Dans les couloirs de l’école de magie, il croise notamment Helena Serdaigle, aussi appelée la Dame grise, incarnée par Nina Young. Mais, dans Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2 (2011), quand Helena Serdaigle aide Harry Potter a trouver le diadème de sa mère, utilisé comme Horcruxe par Voldemort, elle est jouée par Kelly Macdonald.

Helena Serdaigle : Nina Young et Kelly Macdonald / Crédit : Warner Bros.

10) Tom

Entre le premier volet de la saga et le troisième volet, Tom, le serveur du Chaudron Baveur a bien changé. Et pour cause, il est d’abord incarné par Derek Deadman avant d’être remplacé par Jim Tavare. Changement radical.

Tom : Derek Deadman et Jim Tavare / Crédit : Warner Bros.