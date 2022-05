Une orque observée dans la Seine entre Honfleur et Rouen, un phénomène rare et inquiétant

Voici une rencontre unique dans la Seine : une orque ! En effet, une orque mâle a été observée dans entre Honfleur et Tancarville ces dernières semaines.

Crédit : France 3 Normandie

Un phénomène extrêmement préoccupant, selon les experts. Dans un communiqué publié hier, la préfecture a fait état d’un animal « déjà très affaibli », ajoutant que « cet animal protégé est en difficulté et n'a aucune tendance naturelle à se séparer de son groupe ni à descendre les cours d'eau douce. Il pourrait être blessé ou malade. »

Une orque mâle a été observée dans l'estuaire de la Seine depuis le 5 avril, à quelques dizaines de kilomètres de la côte. Les autorités du département ont rencontré des spécialistes des animaux pour discuter de la situation, et ont jusqu'à présent déclaré qu'il ne serait pas sûr qu’une intervention soit une bonne idée, notamment en raison de sa localisation. Et pour cause, l'animal, qui mesure 4 à 5 mètres de long, est trop éloigné de la côte pour permettre une intervention sûre, même à l'aide d'ultrasons, et les particules présentes dans ses embruns pourraient être dangereuses pour les humains.

FLASH - Une orque se promène depuis une semaine dans la Seine, entre Le Havre et Rouen. L'animal égaré n'est pas fait pour vivre en eau douce et semble malade.

La décision est également motivée par des inquiétudes quant à la santé du cétacé. Une mission de sauvetage pourrait lui causer un stress supplémentaire et la mettre encore plus en danger, ont déclaré les experts du Groupe d'études des cétacés du Cotentin (GECC), qui travaille pour l'Office français de la biodiversité (OFB). Les autorités et les experts suivent désormais attentivement l'animal pour suivre sa localisation et son état de santé.

Une orque en mauvaise santé

« Nous sommes très inquiets. Sa santé semble être très diminuée. Plus il reste dans l'eau douce, plus sa santé va décliner. Elle est très éloignée de la mer, et il est très difficile de trouver des solutions pour tenter de la ramener vers l'eau salée » a déclaré Gérard Mauger, vice-président du GECC. Il a ajouté : « elle aura probablement du mal à trouver suffisamment de nourriture, car il y a moins de proies dans la rivière que dans la mer. Elle souffrira d'être toute seule, alors que ces animaux chassent habituellement en groupe. »

Dans le meilleur des cas, il faut espérer que l’orque soit capable de retrouver seule le chemin de l’océan, mais ce n’est évidemment pas certain. Quoi qu’il en soit, la préfecture a indiqué à celles et ceux qui auraient la chance d’apercevoir le cétacé qu’il était très déconseillé de s’en approcher.