Une petite fille de 5 ans achète des jouets et des vêtements sur Amazon pour 4 000 euros

Aux États-Unis, une petite fille a pris le smartphone de sa mère et a commandé 4 000 euros de jouets et de vêtements sur Amazon.

Lila est une petite fille de 5 ans qui vit aux États-Unis avec sa famille. Habituée à jouer avec le téléphone de sa mère, elle l’a emprunté alors qu’elle était dans la voiture familiale. Mais au lieu de jouer, Lila s’est rendue sur Amazon.

Lila n’a pas uniquement regardé les produits disponibles puisqu’elle a commandé des jouets et des vêtements : 10 mini-motos, une Jeep pour enfant et 10 paires de bottes de cowgirl. Le montant de la commande s’élevait à 3 922 dollars, soit environ 4 000 euros.

Crédit photo : Jessica Nunes

“Les motos et la Jeep ont coûté environ 3 180 dollars. Les bottes seules coûtaient environ 600 dollars”, a expliqué Jessica Nunes, la maman de Lila.

Des jouets commandés par la petite fille

Cette dernière s’est rendue compte de la bêtise de sa fille après avoir reçu une alerte d’Amazon en pleine nuit, lui indiquant qu’une partie de sa commande allait être expédiée. Elle a d’abord cru à un piratage, avant de comprendre que tous ces jouets avaient été commandés par Lila.

Heureusement pour la mère, elle a pu retourner l’ensemble de la commande à Amazon et a pris la bêtise de sa fille avec le sourire, d’autant plus que Lila n’en est pas à sa première tentative. La fillette avait déjà commandé des jouets à Noël dans le dos de ses parents. Bien qu’ils aient eu une conversation avec elle sur la valeur de l’argent, Lila n’a pas hésité à recommencer.

“Je lui ai dit que si elle agit correctement et qu’elle fait des tâches à la maison, peut-être qu’on pourra lui acheter une moto adaptée à son âge”, a expliqué Jessica.

Crédit photo : Jessica Nunes

Cette histoire rappelle celle d’un petit garçon qui a commandé 1 000 dollars de nourriture via le smartphone de ses parents, il y a un peu plus d’un mois. Ces derniers avaient partagé le repas avec leurs voisins et avaient pioché dans la tirelire de leur enfant pour rembourser une partie de la commande et lui apprendre la valeur de l’argent.

Ces deux exemples prouvent qu’il est important de surveiller l’activité de ses enfants sur les smartphones.