Un enfant de 2 ans commande 31 burgers chez McDonald's avec le smartphone de sa mère

Il suffit d’avoir un peu d’expérience avec un smartphone pour effectuer toutes sortes de commandes en ligne et à n’importe quel âge. C’est ce que vient de prouver un enfant de 2 ans aux États-Unis en commandant 31 hamburgers chez McDonald's.

Crédit : CNN

Une mère de famille texane, Kelsey Golden, avait laissé son téléphone portable à son jeune enfant de 2 ans, Barrett, pendant qu’elle travaillait. Une habitude à laquelle elle se prête volontiers lorsqu’elle est trop occupée. Surtout, parce que son fils de 2 ans est plutôt un adepte de l’appareil photo du téléphone que des nombreux jeux et applications qui existent : « Il aime regarder son reflet [dans l’appareil photo] », a raconté la maman au micro de la chaîne CNN. Sauf que ce jour-là, le jeune geek en herbe a utilisé tout autre chose sur le téléphone de sa maman.

31 burgers commandés et une facture de 91 dollars

Crédit : sstoyanov/ Pixabay

Alors qu’elle vaquait à ses occupations, la mère de famille s’est interrompue un court instant lorsqu’un livreur à frappé à sa porte. Ce dernier était muni d’un gigantesque sac floqué McDonald’s dans les mains et un bon de commande d’un montant de 91 dollars (85 euros) à l’adresse indiquée. Pensant d’abord à une erreur, Kelsey Golden s’est empressée sur son smartphone avant de remarquer que son fils de 2 ans avait commandé 31 hamburgers via le service de livraison à domicile Doordash qu’elle utilise pour ses commandes.

« J'y suis retournée et j'ai regardé mon téléphone et une commande a été passée au moment où il jouait avec mon téléphone. Je me suis dit, ‘oh mon Dieu, il a vraiment fait ça’ », a-t-elle expliqué à CNN. De plus, Barrett s’est montré très généreux puisqu’il a même laissé un pourboire de 25% du montant total de la commande.

L’enfant avait visiblement une grosse envie de burgers alors même que sa maman avait préparé les repas de ses enfants. Malheureusement pour Kelsey, les burgers ne sont pas la tasse de thé de la famille Golden qui « n’aime pas les cheeseburgers ». Elle a donc eu l’idée d’en proposer gratuitement dans une annonce Facebook avant que les plus gourmands se présentent à son domicile pour récupérer leur commande.