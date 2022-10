Elle achète par accident un canapé à 100 000 dollars et demande à ses abonnés... de la rembourser

Aux États-Unis, une femme a affirmé avoir acheté par un accident un canapé d’un montant de… 100 000 dollars. Celle qui est suivie par près de 8 millions d’abonnés sur TikTok a supplié sa communauté de lui venir en aide financièrement.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Quenlin Blackwell est une TikTokeuse américaine suivie par 7,9 millions d’abonnés. Il y a une semaine, l’une de ses publications est devenue virale en quelques jours.

Dans une vidéo, la jeune femme de 21 ans affirme avoir acheté par accident un canapé d’un montant de 100 000 dollars (soit 103 680 euros), lors d’une vente aux enchères virtuelle. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette dernière regrette amèrement son imprudence.

Crédit Photo : TikTok

Selon ses dires, elle n’a pas hésité à divulguer les informations relatives à sa carte bancaire lorsqu’elle a aperçu l’offre qu’elle ne prenait pas au sérieux : «Je viens de faire une offre pour un canapé, et je plaisantais. Je plaisantais, mais j'ai entré les informations de ma carte, et ça a débité mon putain de compte (…) Je dois me garer tout de suite car je suis sur le point de vomir », explique-t-elle dans le clip.

Elle réclame de l’argent à ses abonnés

Une fois le choc passé, Quenlin Blackwell a supplié sa communauté de lui donner un coup de pouce financier pour garder la tête hors de l’eau : «Si vous avez un million de dollars, pouvez-vous me faire un don ?».

Sans surprise, sa publication n’est pas passée inaperçue sur la plateforme puisqu’elle a récolté plus de 6,5 millions de vues. Dans les commentaires, les internautes se moquent ouvertement de la TikTokeuse. En effet, ils ne comprennent pas pourquoi elle a communiqué ses coordonnées bancaires si elle n’avait pas l’intention d’acheter le meuble hors de prix.

Crédit Photo : TikTok

Véritable crise de larmes ou perfommance d'actrice ?

Dans une autre vidéo, Quenlin Blackwell a révélé qu’elle comptait se créer un compte OnlyFans (une plateforme qui consiste à partager du contenu érotique contre une somme d’argent, ndlr) pour récupérer une partie de l’argent.

Elle a ajouté qu’elle avait besoin d’argent pour financer des soins dentaires et pour remplacer le rétroviseur de sa voiture. Toujours selon ses dires, sa demande de remboursement pour le canapé n’a pas été effectuée.

Depuis, des utilisateurs se demandent si la vidéo de la jeune fille est réelle ou s’il s’agit d’un stratagème pour obtenir des abonnements sur OnlyFans.