TikTok : cette femme gagne sa vie en vendant des photos... de ses pieds

Voici une nouvelle tendance qui émerge sur les réseaux sociaux : se faire de l'argent en vendant des photos... de ses pieds ! C'est ce que fait Victoria, une jeune femme de 24 ans, qui arrive à vivre grâce cette pratique.

Il semblerait que tous les moyens soient bons pour gagner de l’argent ! Sur les réseaux sociaux, les internautes utilisent de nouvelles méthodes plus originales les unes que les autres pour se faire quelques billets. C’est le cas de Victoria, une jeune femme de 24 ans, qui gagne de l’argent en vendant… des photos de ses pieds.

Victoria est loin d’être la seule femme à s’être lancée dans cette activité car de plus en plus d’internautes décident de se consacrer à ce business pour se faire un peu d’argent. Si Victoria gagne des revenus grâce à ses photos, exposer ses pieds est également un moyen pour elle de décomplexer.

« À la base, j’avais un peu honte de mes pieds. Un jour, j’ai rencontré un fétichiste qui m’a dit que j’avais des pieds magnifiques, des pieds divins. Il m’a vraiment décomplexée à ce sujet », a-t-elle confié dans une vidéo publiée par Brut.

Elle vend des photos de ses pieds

Chaque jour, Victoria reçoit énormément de messages de la part de personnes qui seraient intéressées pour acheter ses photos. La jeune femme répond alors aux demandes de ses clients et doit réaliser des mises en scène pour correspondre à leurs envies, en portant des sandales, des collants ou encore des talons hauts. En plus de ses photos, Victoria peut également réaliser des vidéos de ses pieds.

« On me demande, par exemple, de mettre des chaussures nu-pieds, de les enlever, de caresser le pied : alors j’en fait une vidéo que je vends 20 euros », a expliqué la jeune femme.

Et il faut dire que l’affaire de Victoria fonctionne bien ! Dans une vidéo publiée sur TikTok, la jeune femme affirme s’être déjà fait un Smic en seulement deux semaines. Ses revenus varient chaque semaine en fonction du nombre de demandes qu’elle reçoit. En moyenne, si Victoria répond à 10 demandes en une journée, elle gagne 100 euros. C’est de cette façon que son activité est devenue sa source de revenus principale.

Une pratique légale

Loin de tomber dans la pornographie, Victoria a décidé de se fixer des limites et de vendre uniquement des photos de ses pieds, et non du reste de son corps. Bien qu’elle soit mal encadrée, vendre des photos de ses pieds est une pratique parfaitement légale. De plus, il existe peu de danger à faire ce business sur internet. Le seul inconvénient peut être le détournement de contenus, quand des personnes diffusent les photos sans l’accord du principal intéressé et sans l’avoir payé.

En plus de vendre des photos de ses pieds, Victoria vend également ses chaussettes sales. En effet, il lui arrive de recevoir des messages lui demandant de porter des chaussettes pendant deux jours, puis de les envoyer par la poste. Un business pas comme les autres, mais qui fonctionne aujourd’hui pour de nombreuses femmes.