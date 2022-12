Elle porte une robe de mariée rose pour son mariage et reçoit une vague de critiques

En Australie, une femme ayant fait le choix de porter une robe de mariée rose le jour de son mariage a reçu une avalanche de critiques sur les réseaux sociaux. Elle a décidé de répondre à ses détracteurs de la plus belle des façons.

La robe de la discorde. En novembre dernier, Camille Lescal, une jeune femme originaire d’Australie, a décidé de porter une robe de mariée rose le jour de son mariage. Son choix lui a valu une avalanche injustifiée de critiques sur les réseaux sociaux.

Crédit Photo : Camille Lescai

Celle qui a fait choix de briser la tradition avait également demandé à ses convives de s’habiller en blanc. Le jour J, Camille Lescal a convié ses demoiselles d’honneur dans une pièce pour leur montrer sa tenue colorée.

Cette séquence a été immortalisée en vidéo avant d’être publiée sur TikTok : «Révélation de ma robe de mariée ! Absolument personne n’a vu la robe jusqu’au jour J, ça valait la peine d’attendre !».

Et le moins que l’on puisse dire, c’est la jeune mariée ne s’attendait pas à recevoir un tourbillon de critiques et d’insultes sous sa publication, qui a été visionnée plus de 4 millions de fois.

Crédit Photo : Camille Lescai

La robe de mariée rose scandalise les internautes

Dans les commentaires, des milliers d'internautes n’ont pas hésité à cracher sur la robe de la jeune femme : «Des utilisateurs ont dit que ma robe était moche et que ma jupe en organza (tissu transparent, ndlr) ressemblait à du papier toilette», explique Camille Lescal dans les colonnes du magazine Insider.

Toujours selon ses dires, un compte Instagram mariage a partagé sa vidéo, où elle a suscité encore plus de haine : «J’ai été déconcertée par les commentaires (…) Je ne suis pas une influenceuse et je ne comprenais pas pourquoi tant de gens se souciaient de ma robe ou pourquoi ils la trouvaient si controversée».

Crédit Photo : Camille Lescai

Face à cette situation, l’Australienne a affronté ses détracteurs en publiant une série de vidéos dans lesquelles elle affiche leurs commentaires malveillants. Mais ce n’est pas tout ! Elle a également lu les réactions négatives à voix haute pour pointer du doigt leur comportement abusif.

«J’ai remarqué que la plupart des commentaires méchants provenaient de personnes qui avaient utilisé un faux nom, ce qui leur conférait un certain anonymat (…) Ces gens n’auraient jamais osé m’attaquer de la sorte dans la vraie vie», confie Camille Lescal. Fort heureusement, elle a également reçu une vague de soutien de la part de ses proches et d’un grand nombre d’utilisatrices.

Crédit Photo : Camille Lescai

N’en déplaise aux haters, la Britannique a passé la plus belle soirée de sa vie, entourée de ses proches et de sa famille.