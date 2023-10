Cette vache exceptionnelle vaut plusieurs milliers de dollars, mais sa propriétaire refuse de la vendre

La nature nous réserve parfois des surprises. En Thaïlande, une vache est née avec cinq pattes. Sa vie aurait pu s'achever de manière prématurée, mais une dame l'a adoptée et aujourd'hui, elle n'a aucun remord.

Un phénomène rare, mais pas exceptionnel

Une vache à cinq pattes, c'est étonnant, mais pas exceptionnel. En France, un veau a vu le jour avec cinq pattes dans le Finistère, en 2012. Ce membre supplémentaire étant placé tout proche de l'une des quatre autres pattes, l'animal était gêné pour marcher. Mais l'éleveur a décidé de lui laisser une chance de vivre normalement parmi son troupeau.

Ce phénomène s'est également produit dans le Doubs, en 2019. Aux journalistes de l'"Est Républicain", un éleveur avait confié sa surprise en découvrant un veau doté de cinq pattes. Et ce n'était pas la première bizarrerie que lui offrait sa génitrice. Car celle-ci avait donné naissance à des triplés quelques années auparavant. Or, les naissances multiples sont extrêmement rares chez les bovins.

Malheureusement, cette particularité représentait un handicap majeur pour ce veau qui ne pouvait se tenir debout. Ainsi, son espérance de vie s'est vue considérablement réduite.

Des animaux considérés comme des porte-bonheurs

À Solapur, dans l'État indien du Maharashtra, un autre veau est né avec cinq pattes. Mais cette fois, le cinquième membre était placé au niveau du cou. Ainsi, il n'entravait pas la marche. Laxman Bhosale, le propriétaire de cet animal pas comme les autres, est persuadé que le fait de toucher ce membre en trop porte bonheur. Ainsi, depuis sa naissance en 2014, des gens viennent par centaines pour toucher la cinquième patte de cette vache.

Et pour offrir la chance au plus grand nombre, Laxman Bhosale a décidé de voyager de ville en ville avec sa vache porte-bonheur.

Crédit photo : 7sur7

En Thaïlande, la vache à cinq pattes attise toutes les convoitises

Cette vache de Thaïlande est née en 2021. Elle aussi, possède une cinquième patte qui s'étend le long de son cou. L'agricultrice qui a décidé de l'adopter est aujourd'hui âgée de 79 ans. Tout comme Laxman Bhosale, elle est persuadée que cet animal lui porte chance.

Libre de se balader à son gré sur les terres de sa propriétaire, Ha semble en parfaite santé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle suscite l'intérêt de nombreux acheteurs. En effet, sa propriétaire a déjà reçu plusieurs offres d'achat très intéressantes. Mais même pour plusieurs milliers de dollars, elle a refusé de céder son animal porte-bonheur qui semble mener la belle vie aujourd'hui.

En outre, il se trouve que Ha est la seule et unique vache de Noo, l'agricultrice Thaïlandaise. Sur une vidéo postée sur le net, on peut voir l'animal gambader avec entrain et se régaler d'herbe bien fraîche. Malheureusement pour les acheteurs potentiels, il y a fort à parier que ce bovin très particulier ne soit jamais à vendre, et ce, quel que soit le prix proposé.