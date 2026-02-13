Victime d'une panne, un avion atterrit en urgence sur une... route au milieu des voitures

Le 9 février dernier, un avion de tourisme a dû atterrir en urgence dans une ville des États-Unis. Le pilote a réussi à poser l’appareil sur la route, entre les voitures, sans causer de dégâts ni faire de blessés.

Un atterrissage d’avion spectaculaire a eu lieu le 9 février dernier, aux États-Unis. En plein vol, le moteur d’un avion de tourisme est tombé en panne. Ainsi, l’appareil a commencé à perdre de la puissance peu de temps après le décollage. En voyant la panne, le pilote a tenté de revenir à l’aéroport, avant de se rendre compte qu’il était trop loin.

“Nous avons perdu notre moteur au décollage. Nous avons essayé de planer pour revenir, nous avons suivi toutes les procédures, mais nous avons compris que nous n’y arriverions pas vu la distance qui nous séparait, alors nous avons continué notre route”, a expliqué Thomas Rogers, le pilote de l’avion, à Times Now.

S'ils restent encore très rares, les incidents de ce genre peuvent se produire. En avril dernier, le toit d'un avion s'est par exemple détaché en plein vol et les passagers ont été contraints de le retenir avec les mains. L'année précédente, la porte d'un avion s'est arrachée et une femme a réussi à sauver la vie de son fils, happé dans le vide.

Il atterrit entre les voitures

Ainsi, le pilote n’a pas eu d’autres choix que d’atterrir en urgence. N’ayant aucun aéroport ni aucune piste d’atterrissage à sa disposition, il a été contraint de poser son avion sur une route, au milieu des voitures. Cette scène spectaculaire s’est déroulée à Gainesville, en Géorgie.

Lors de l’atterrissage, l’avion a heurté trois voitures et un réservoir de carburant a été arraché avant de percuter le coffre d’un SUV, comme le rapporte le New York Post. Par chance, aucun blessé grave n’a été signalé.

“Le fait que l’avion ait atterri sans toucher de poteaux électriques ou de lignes haute tension et n’ait heurté que trois véhicules est absolument remarquable”, a indiqué un policier.

Aucun blessé grave

Deux personnes ont été transportées à l’hôpital pour des blessures légères. Les deux occupants de l’avion, le pilote expérimenté et un élève pilote, n’ont pas été grièvement blessés et sont restés sur place avec les forces de l’ordre.

Une enquête a été ouverte afin d’en savoir plus sur les circonstances de cet incident.