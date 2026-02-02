Complètement ivre, un passager déchaîné fait un strip-tease dans l'avion

En plein vol, un passager complètement ivre a semé la panique parmi les voyageurs.

Une scène surréaliste.

Récemment, un vol de la compagnie AirAsia reliant Nha Trang (Vietnam) à Bangkok (Thaïlande) a été perturbé par un passager russe fortement alcoolisé, rapporte le Daily Star.

Crédit Photo : Shutterstock

Le passager est devenu « fou »

Les faits se sont produits jeudi 29 janvier 2026. Complètement ivre, un homme a semé le chaos dans les allées de l’avion.

D’abord, le voyageur s’est levé de son siège, avant de retirer son t-shirt, sous le regard stupéfait des témoins de la scène. Une fois torse nu, le trublion est devenu de plus en plus agité.

Un passager prénommé Piaporn Chamsrio a filmé le fauteur de troubles en pleine action. Sur ces images, publiées sur TikTok, on voit l’homme, vêtu uniquement d’un caleçon, se tenir debout dans le couloir et s’exprimer en russe.

« Je viens d’assister à un incident choquant. J’ai pris l’avion des centaines de fois (…) et je n’ai jamais rien vu de tel (…) Un étranger ivre est devenu fou, s’est déshabillé et a couru à l’intérieur de l’avion alors qu’il restait environ quinze minutes avant l’atterrissage », a commenté l’auteur de la vidéo.

Avant d’ajouter :

« Les agents de bord lui ont demandé de s'asseoir, mais il a refusé. J'ai eu beaucoup de peine pour l'équipage de ce vol, car ils ont travaillé très dur. J'étais assis à environ deux rangées de lui et l'odeur d'alcool était très forte. J'étais sur le point de vomir ».

Crédit Photo : Asia Pacific Press via ViralPres

Arrêté à l’aéroport

Cette histoire lunaire ne s’arrête pas là. À l’atterrissage, le voyageur en question aurait sauté de l'appareil une fois les portes ouvertes.

Selon les médiaux locaux, l’homme s’est rendu à plusieurs reprises aux toilettes pendant le vol. Il aurait brièvement discuté avec un autre passager avant de se confronter au personnel de cabine, exigeant de pouvoir descendre de l’avion.

Crédit Photo : Asia Pacific Press via ViralPres

Les autres voyageurs ont tenté de le calmer, mais il a crié et aurait tenté de s'approcher des agents de bord.

Sur la terre ferme, le Russe s’est blessé en tentant d’échapper aux forces de l’ordre, qui avaient été prévenues de la situation. Le personnel de l'aéroport a confirmé que le passager avait été arrêté et interrogé pour «mise en danger d'un avion, résistance à l'équipage et trouble à l'ordre public», ont indiqué les autorités.

Il a finalement a été expulsé vers son pays d’origine le 31 janvier dernier.