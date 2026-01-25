Une hôtesse de l'air révèle la tenue que vous ne devez JAMAIS porter en avion

Quand vous prenez l’avion, faites attention aux vêtements que vous portez. Certains d’entre eux sont déconseillés lors d’un vol.

Vous prenez bientôt l’avion ? En plus de faire attention à la taille de vos bagages, prenez garde à bien vous habiller. Si la majorité des voyageurs aiment être dans une tenue confortable pour voyager, certains vêtements ne sont pas recommandés. Selon un stewart, il est par exemple important de porter un pantalon quand on prend l’avion, et de ne surtout pas voyager en t-shirt.

Crédit photo : iStock

Une hôtesse de l’air nommée Cher, qui travaille à l’aéroport de Dallas Fort Worth au Texas, a également donné des conseils en matière de vêtements pour prendre l’avion. Sa vidéo, publiée sur TikTok, a été vue plus de 65 000 fois et a récolté plus de 500 commentaires.

Les vêtements à bannir

Selon l’hôtesse de l’air, il ne faut pas porter de combinaisons, de shorts ou de sandales pour prendre l’avion. En effet, la combinaison n’est pas recommandée car si vous souhaitez aller aux toilettes, elle risque d’effleurer le sol. Celui-ci est rarement lavé dans les avions et est très sale, tout comme les toilettes et les cabines.

De manière générale, l’hôtesse de l’air recommande de ne pas être peau nue dans l’avion. Evitez les t-shirts, les shorts et les jupes courtes, sinon vous risquez d’être en contact avec des germes et “d’attraper la teigne” à cause des surfaces contaminées.

Superposer les couches

Cher conseille aux voyageurs de porter des vêtements couvrants et de superposer les couches. En effet, la cabine d’un avion est sujette à des variations de températures. Il est donc important de pouvoir se déshabiller ou se couvrir à sa guise pendant le voyage.

Vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire pour prendre l’avion en toute tranquillité et éviter les mauvaises surprises.