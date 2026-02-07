« Il avait souillé les toilettes et l'allée de l'avion » : le calvaire d'une passagère après un vol Paris-Nice retardé

Le 5 février dernier, un vol Air France qui devait rallier Nice depuis Paris a accusé une heure de retard à cause de sanitaires bouchés. Une passagère a raconté son calvaire olfactif durant le vol.

Les voyages en avion, c’est à quitte ou double en termes de confort. Soit vous êtes bien installés et vous passez un vol agréable, soit vous êtes comme “pris au piège” et débute un calvaire qui ne peut se terminer qu’à la fin du vol.

C’est ce qui s’est passé ce jeudi 5 février sur un vol de la compagnie Air France entre Paris et Nice. Au moment d’embarquer dans l’avion, les passagers ont dû patienter plus d’une heure dans le couloir et les escaliers sur le tarmac avant que l’avion ne décolle car l’un des passagers avait condamné les sanitaires.

Une passagère qui a souhaité garder l’anonymat explique au quotidien local Nice-Matin avoir été victime d’un retard de plus d’une heure et quart en raison d’un incident provoqué par un autre passager.

Air France évoque le “malaise” d’un passager

Ce dernier, indisposé, a foncé aux toilettes à son arrivée dans l’avion. Sensiblement très malade, il n’aurait pas réussi à atteindre les sanitaires à temps.

De longues minutes après son incident et le temps de l’intervention d’une équipe de nettoyage, le malade est finalement évacué de l’avion par les pompiers et les passagers en attente dans le couloir et les escaliers débarqués sur le tarmac.

Une heure et quart après les faits, l’avion a finalement pu décoller. En plus du retard, le désagrément était surtout odorant :

"Certains sont ressortis de l’avion, livides et avec la nausée"

De son côté, Air France s’est défendu en parlant d’un "malaise" plutôt qu’un problème gastrique.