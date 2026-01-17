Coincé dans la soute d'un avion prêt à décoller, ce bagagiste échappe de peu à la mort grâce aux passagers

Alors qu’un avion s’apprêtait à décoller de l’aéroport de Toronto, un bagagiste s’est retrouvé en mauvaise posture.
Samedi 13 décembre 2025, l’aéroport Pearson de Toronto a été le théâtre d’une scène digne d’un film d’horreur.
Des passagers entendent des cris suspect dans l’avion
Ce jour-là, un avion de la compagnie aérienne Air Canada Rouge transportant 184 passagers a dû interrompre son décollage pour une raison surréaliste.
L’appareil à destination de Moncton, au sud-est du Nouveau-Brunswick, roulait vers la piste lorsque des voyageurs assis à l’arrière ont entendu des cris et des coups.
Crédit Photo : iStock
« Des voyageurs ont entendu une personne crier et taper pour attirer leur attention », a raconté Gabrielle Caron, une passagère, au média canadien CBC.
Face à cette situation, ces derniers se sont empressés de prévenir le personnel naviguant. Les membres de l’équipage ont alors pris une décision radicale : celle de faire demi-tour pour revenir à la porte d’embarquement afin découvrir d’où venaient ces bruits.
« Je n’ai jamais vu ça de ma vie »
De retour au point de départ, le personnel de bord a ouvert la soute dans laquelle un bagagiste s’était retrouvé enfermé, au milieu des valises. Comment ?
Selon Air Canada Rouge, cité par Toronto Star, l’individu s’est retrouvé coincé lorsque les portes se sont « refermées par inadvertance ». Fort heureusement, la victime n’a pas été blessée.
Crédit Photo : iStock
Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, le pilote raconte ce qu’il s’est passé aux passagers.
« Je n’ai jamais vu ça de ma vie. C’est la première fois et j’espère que ce sera la dernière», explique-t-il.
Avant d’ajouter :
« La bonne nouvelle, c’est que la personne va bien et est saine et sauve ».
Air Canada Rouge passengers alert crew after a baggage handler gets stuck in the cargo hold at Toronto Pearson Airport, local media reports.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 10, 2026
The incident happened on December 13, 2025, involving Air Canada Rouge flight AC1502, which was scheduled to operate from Toronto to… pic.twitter.com/ATxx5ZTawb
Une fois libéré, le membre de l’équipage au sol est monté dans l’avion pour remercier les personnes ayant alerté ses collègues. Après plusieurs heures de retard, le vol a été repoussé au lendemain.
Vous l'ignorez peut-être, mais les soutes sont pressurisées et chauffées. Or, celles-ci offrent des conditions rudimentaires, souligne le média Le Progrès.