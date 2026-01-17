Coincé dans la soute d'un avion prêt à décoller, ce bagagiste échappe de peu à la mort grâce aux passagers

Alors qu’un avion s’apprêtait à décoller de l’aéroport de Toronto, un bagagiste s’est retrouvé en mauvaise posture.

Samedi 13 décembre 2025, l’aéroport Pearson de Toronto a été le théâtre d’une scène digne d’un film d’horreur.

Des passagers entendent des cris suspect dans l’avion

Ce jour-là, un avion de la compagnie aérienne Air Canada Rouge transportant 184 passagers a dû interrompre son décollage pour une raison surréaliste.

L’appareil à destination de Moncton, au sud-est du Nouveau-Brunswick, roulait vers la piste lorsque des voyageurs assis à l’arrière ont entendu des cris et des coups.

Crédit Photo : iStock

« Des voyageurs ont entendu une personne crier et taper pour attirer leur attention », a raconté Gabrielle Caron, une passagère, au média canadien CBC.

Face à cette situation, ces derniers se sont empressés de prévenir le personnel naviguant. Les membres de l’équipage ont alors pris une décision radicale : celle de faire demi-tour pour revenir à la porte d’embarquement afin découvrir d’où venaient ces bruits.

« Je n’ai jamais vu ça de ma vie »

De retour au point de départ, le personnel de bord a ouvert la soute dans laquelle un bagagiste s’était retrouvé enfermé, au milieu des valises. Comment ?

Selon Air Canada Rouge, cité par Toronto Star, l’individu s’est retrouvé coincé lorsque les portes se sont « refermées par inadvertance ». Fort heureusement, la victime n’a pas été blessée.

Crédit Photo : iStock

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, le pilote raconte ce qu’il s’est passé aux passagers.

« Je n’ai jamais vu ça de ma vie. C’est la première fois et j’espère que ce sera la dernière», explique-t-il.

Avant d’ajouter :

« La bonne nouvelle, c’est que la personne va bien et est saine et sauve ». Air Canada Rouge passengers alert crew after a baggage handler gets stuck in the cargo hold at Toronto Pearson Airport, local media reports.



The incident happened on December 13, 2025, involving Air Canada Rouge flight AC1502, which was scheduled to operate from Toronto to… pic.twitter.com/ATxx5ZTawb — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 10, 2026

Une fois libéré, le membre de l’équipage au sol est monté dans l’avion pour remercier les personnes ayant alerté ses collègues. Après plusieurs heures de retard, le vol a été repoussé au lendemain.

Vous l'ignorez peut-être, mais les soutes sont pressurisées et chauffées. Or, celles-ci offrent des conditions rudimentaires, souligne le média Le Progrès.