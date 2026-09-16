À 55 ans, Lionel plonge tête la première de 42,11 mètres et bat son propre record du monde

Dans les Calanques de Cassis, Lionel Franc, 55 ans, a battu le record du monde du plus haut plongeon tête la première. L’exploit a été filmé et la vidéo est impressionnante.

Un record incroyable a été battu le 5 septembre dernier dans les Calanques de Cassis. Lionel Franc, un homme âgé de 55 ans et surnommé le “Loulou des Calanques”, a réalisé un plongeon spectaculaire.

Lionel est un adepte du “cliff diving”, une activité qui consiste à sauter dans l’eau depuis des falaises ou des rochers. S’il existe plusieurs types de saut, comme le prouve ce jeune homme qui a battu le record du plus gros plat, Lionel est un adepte du plongeon tête la première.

Un saut d’une hauteur vertigineuse

Le 5 septembre, Lionel a battu un record en réalisant le plus haut plongeon tête la première, en faisant un saut de l’ange. Pour cela, il a sauté d’une hauteur vertigineuse : 42,11 mètres. Il a battu le record du monde, déjà réalisé par lui-même, de 36 mètres. Sa performance a été officiellement validée par un huissier sportif et la scène a été filmée et diffusée sur son compte Instagram.

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Pour réaliser ce saut, Lionel s’est beaucoup préparé et a pris toutes les précautions nécessaires. Depuis le mois de mai, il a réalisé quatre plongeons de 30 mètres par semaine pendant quatre mois. Il a été suivi par plusieurs professionnels dont des coachs qui lui ont fait faire du renforcement musculaire, et a été suivi pour un accompagnement mental.

“C’est un plongeon qui est le résultat d’un entraînement intensif, sérieux, calculé au millimètre, près de 300 plongeons de 30 mètres pour en arriver là. Quand j’arrive dans l’eau, je pèse 1,4 tonne. On entend souvent que l’eau c’est du béton lorsqu’on plonge. Mais si on rentre bien droit, bras tendus, l’idée de béton est effacée. Tout est calculé. Il n’y a rien de fou dans le plongeon. Il y a une maîtrise du courage, de soi-même, de la technique. On ne fait pas un sport comme ça quand on est fou, sinon on meurt”, a-t-il indiqué.

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Une expérience dangereuse

Dans l’eau se trouvait sa femme, qui possède un diplôme de secouriste. Cette dernière a pris une autre vidéo du plongeon qui a été partagée sur son compte Instagram. Lionel était également entouré d’une équipe complète de secouristes en mer, prête à intervenir en cas de besoin.

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Cette activité peut être dangereuse et comme le montre Lionel, qui a 30 ans d’expérience dans le domaine, il est important d’être bien préparé. Pour cette raison, le cinquantenaire fait aussi de la prévention afin d’éviter les accidents, comme celui de cet homme qui a tenté de battre le record du monde du plongeon de la mort, mais dont le saut a tourné à la catastrophe.

Désormais, après avoir battu ce nouveau record, Lionel envisage de lever le pied. Il ne compte pas arrêter de sauter, mais souhaite réduire la hauteur de ses plongeons pour continuer à se faire plaisir sans se mettre en danger.