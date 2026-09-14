Excédé par les survols des drones, un homme de 65 ans sort son fusil de chasse et ouvre le feu

Dans le Doubs, un homme âgé de 65 ans et excédé par les survols de drones au-dessus de sa tête a ouvert le feu avec son fusil de chasse.

Il est de plus en plus fréquent de voir des drones voler au-dessus de nos têtes. Ces petits appareils électroniques permettent de prendre des vidéos et des photos en hauteur, mais ils ne plaisent pas à tout le monde. Pour cette raison, la réglementation pour utiliser un drone est très stricte. Les propriétaires de l’appareil doivent choisir un endroit isolé, éloigné des promenurs, des habitations et des rassemblements. S’ils veulent filmer un endroit en particulier, ils doivent avoir l’accord du propriétaire du terrain.

Cette dernière précaution n’a manifestement pas été prise dans le Doubs, à Oye-et-Pallet. Un homme âgé de 65 ans, hôtelier, est devenu furieux face aux survols de drones dans sa commune.

Il tire sur le drone

Pour se débarrasser de ces appareils, l’homme a pris une décision radicale. Il a sorti son fusil de chasse et a commencé à tirer sur le drone, tout comme ce retraité qui a tiré au fusil sur un drone, croyant à un cambriolage.

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Les coups de feu ont été signalés par un témoin qui a vu l’homme tirer depuis un établissement hôtelier en direction du ciel. Alertés, les gendarmes sont rapidement intervenus sur place.

“Il explique avoir tiré sur un drone parce que les vols sont récurrents et l’exaspèrent”, a expliqué la gendarmerie du Doubs à France 3.

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Le fusil de chasse confisqué

Par chance, les tirs n’ont pas fait de blessé ni de dégât matériel. Le drone qui était ciblé n’a pas été touché. Tout comme cet homme qui a tiré sur un drone après s’être cru espionné dans sa piscine, l’hôtellier a volontairement voulu détruire l’appareil. Il a dû remettre son fusil de chasse aux gendarmes et d’autres armes ont été saisies.

Une enquête a été ouverte pour en savoir plus sur les circonstances de cet incident. Le propriétaire du drone devrait quant à lui arrêter de survoler cet endroit s’il tient à son appareil.