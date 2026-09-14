Il mange 100 assiettes de sushis dans un buffet à volonté, le patron prend une décision radicale

Jaroslav Bobrowski, un triathlète allemand, s’est rendu dans un restaurant à volonté. Sur place, il a mangé 100 assiettes de sushis, ce qui n’a pas plu au gérant de l’établissement.

Les buffets à volonté sont des établissements très appréciés des gourmands, et pour cause. Comme leur nom l’indique, il est possible de manger autant de nourriture qu’on le souhaite. Mais en réalité, est-ce vraiment le cas ? Peut-on se resservir à l’infini ?

Il semblerait que non. Récemment, un homme a été accusé d’avoir “trop mangé” dans un buffet à volonté et a reçu un appel du gérant, furieux. C’est le cas d’un autre homme qui s’est récemment fait remarquer dans un établissement similaire.

Un buffet à 15,90 euros

Cet homme n’est autre que Jaroslav Bobrowski, un triahlète allemand et ancien culturiste. Le sportif suit un rythme alimentaire particulier puisque chaque jour, il jeûne pendant 20 heures et mange durant les 4 heures restantes. Un rythme qui laisse penser qu’après 20 heures sans manger et une séance de sport, l’homme doit avoir très faim.

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Comme le rapporte Marmiton, Jaroslav s’est donc rendu dans un restaurant à volonté à Landshut, en Bavière, avec sa compagne. Là-bas, le buffet était proposé à 15,90 euros.

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Il mange 100 assiettes de sushis

Ayant très faim, le sportif a mangé 100 assiettes de sushis. Mais attention : il n’a pas mangé 100 sushis, mais bien 100 petites assiettes composées de diverses pièces. À la fin du repas, le nombre d’assiettes posées sur la table de Jaroslav était impressionnant. Habituellement, selon le gérant du restaurant, un client mange autour de 20 à 25 assiettes, donc le sportif aurait consommé quatre à cinq fois plus que la moyenne et serait resté entre 1h30 et 2h à table.

Face à cette surconsommation, le gérant de l’établissement a pris une décision radicale. Alors que Jaroslav s’apprêtait à payer et à donner un pourboire au serveur, celui-ci a refusé l’argent et lui a annoncé qu’il n’était plus le bienvenu dans l’établissement. En effet, le gérant du restaurant a décidé d’interdire l’accès au buffet à Jaroslav. Une décision radicale.