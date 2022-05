Vidéo : deux sœurs demandent à leur belle-mère de les adopter lors d'une scène très émouvante

Qui a dit qu’on ne pouvait pas aimer sa belle-mère et entretenir une relation fusionnelle avec elle ? Sûrement pas les deux filles que vous allez découvrir dans cet article et qui l'ont prouvé avec une vidéo touchante.

Crédit : gabbyruvolo / TikTok

Les sœurs Gabriella et Julianna Ruvolo savent qu'elles ont beaucoup de chance. Leur belle-mère Becky Ruvolo a été là pour elles pendant la majeure partie de leur vie et il est clair qu'elles lui en sont reconnaissantes pour le dévouement dont elle a toujours fait preuve. Le 8 mai dernier, Gabriella a posté une vidéo sur TikTok pour partager la façon très spéciale dont les jeunes femmes ont honoré leur belle-mère pour la fête des mères aux États-Unis.

Dans cet extrait assez court, on peut voir Becky, entourée des deux filles, en train de feuilleter un livre. Sur la vidéo figurent les mots suivants : « Après 12 ans... nous avons finalement demandé à notre belle-mère de nous adopter ». Au fur et à mesure que Becky parcourt les pages, on peut la voir devenir de plus en plus émotive avant d'arriver à la dernière page. À ce moment-là, les trois femmes se mettent à pleurer tellement l’émotion est forte.

Pete, le père des filles, est celui qui filme tout et, bien que l'on ne puisse pas le voir à l’image, on l’imagine également très ému par le moment particulièrement fort auquel il est en train d’assister. De son côté, Becky, invitée dans la célèbre émission Good Morning America, a confié : « quand j'ai lu ça, c'était juste un choc pur et un honneur et des émotions du genre, 'Est-ce que ça arrive vraiment ?’ » Et effectivement, c’est vraiment arrivé !

Pour tous les membres de la famille qui connaissent bien la relation entre Gabriella, Julianna et Becky, la question a toujours été de savoir quand les filles lui demanderaient d'être officiellement leur mère et non si elles le feraient ou pas. Elle les a rencontrées lorsqu'elles avaient 8 ans et, comme leur entourage aime à le répéter, la connexion entre elles a été tout simplement instantanée. « Nous nous sommes rencontrés en tant qu'amies, puis elle est devenue maman et c'était juste, dès le début, c'était comme un coup de foudre » a déclaré Gabriella.

Preuve de cette grande complicité, en 2013, déjà, lorsque Becky a épousé Pete, elle s’était assurée que les filles savaient à quel point elles étaient importantes pour elle en les incluant dans la cérémonie de mariage. Depuis 12 ans qu'elle fait partie de leur vie, les jumelles l'ont toujours considérée comme la figure maternelle la plus forte qu'elles aient. « Nous l'appelions déjà maman parce que cela nous semblait si naturel » a notamment confié Gabriella. Et Julianna d’ajouter : « nous sommes toujours allés la voir comme une maman. Elle était toujours là pour nous. »

Crédit : gabbyruvolo / TikTok

Crédit : gabbyruvolo / TikTok

Un amour inconditionnel pour une belle-mère

Une chose est sûre, c’est vraiment merveilleux de voir ces deux jeunes femmes non seulement reconnaître le rôle que joue leur belle-mère dans leur vie, mais aussi trouver un moyen d'honorer tout l'amour et les soins qu'elle leur a apportés, à elles et à leur famille. Nous nous sommes dit : « quel est le meilleur moment pour évoquer la plus grande question que nous ne poserons sans doute jamais ? Et pourquoi ne pas le faire le jour de la fête des mères ? Demander à notre mère d'être officiellement notre mère le jour qui lui est consacré » a expliqué Julianna à nos confrères de la télévision américaine.

De son côté, Pete, le père, ne pouvait pas être plus heureux de ce dénouement. C’est notamment pour cette raison qu’il a décidé d’immortaliser ce moment qui restera une date importe dans l’histoire de la famille. « Le fait de le voir se dérouler m'a rempli d'un tel sentiment de fierté, fierté pour mes filles et pour ma femme. Je savais à quel point elle serait heureuse, c’était vraiment un moment très spécial » a-t-il déclaré, ajoutant au passage « la relation entre les filles et Becky a mieux fonctionné que je ne l'aurais jamais imaginé. »

Comme quoi, une famille recomposée peut respirer l’amour !