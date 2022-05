Alerte job de rêve : vous pouvez être payé pour ne PAS aller sur TikTok

Une entreprise américaine a décidé de lancer un challenge original : ne pas aller sur TikTok pendant trois mois. En échange, le participant recevra la belle récompense de 1 000 dollars.

La Shane Company, une marque d’un grand bijoutier privé américain, a décidé de lancer un concours surprenant. L’entreprise est à la recherche d’un candidat capable de se passer de TikTok pendant une durée de trois mois. S’il réussit, il recevra la somme de 1 000 dollars pour le récompenser de ses efforts, soit l'équivalent de 948 euros.

Crédit photo : iStock

Avec ce challenge, l’objectif de l’entreprise est de proposer une détoxification de TikTok et des réseaux sociaux en général, pour que les jeunes s’éloignent des écrans avec l’arrivée de l’été.

Se passer de TikTok pendant trois mois

Le participant de ce challenge devra être un habitué de TikTok et avoir déjà une certaine forme d’addiction envers le site. Ainsi, il devra prouver qu’il passe du temps sur l’application en fournissant ses données à l’entreprise américaine. Cette application peut en effet être chronophage car il est facile de rester plusieurs minutes, voire plusieurs heures, devant toutes les courtes vidéos qui défilent sous nos yeux.

Crédit photo : Pixabay

En plus d’arrêter totalement TikTok pendant trois mois, la personne sélectionnée devra noter toutes ses réactions et ses ressentis, et expliquer les activités qu’elle a fait au lieu d’aller sur TikTok.

Malheureusement, ce challenge est uniquement réservé aux citoyens américains. Cependant, vous pouvez tenter l’expérience chez vous : à défaut de recevoir de l’argent, vous gagnerez sans doute du temps !