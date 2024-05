VIDÉO - Ses mouvements de danse sont tellement fluides que les gens pensent qu'il n'est pas une vraie personne

Danseur brésilien, Maykon Alves a fait le buzz sur les réseaux sociaux grâce à ses mouvements de danse robotique extrêmement bluffants. À tel point que de nombreux internautes ont pensé qu’il ne s’agissait pas d’un véritable humain.

Avec l’arrivée de l’intelligence artificielle dans la création de contenus sur les réseaux sociaux, il devient de plus en plus difficile de se demander si ce que l’on voit et bien réel ou créé. Cependant, il ne faut pas oublier que l’humanité regorge de talents exceptionnels, que ce soit dans n’importe quel domaine.

Maykon Alves fait certainement partie de ces talents qui ont un don particulier. Actif sur les réseaux sociaux depuis de nombreuses années, il s’est fait connaître grâce à ses chorégraphies vraiment surréalistes. Si nous sommes nombreux à savoir faire la danse robot, dans sa version la plus basique, le danseur brésilien a sublimé ce style de danse avec ses mouvements robotiques magnifiquement synchronisés.

De la tête aux pieds, en passant par les bras et, plus fort encore, l’expression du visage, Maykon Alves séduit plus de 3 millions d’abonnés sur Instagram. Il y a quelques mois, il a publié une nouvelle vidéo où on le voit danser sur la chanson “Boom Boom Pow” des Black Eyed Peas.

Des internautes ont cru qu’il s’agissait d’une IA

Cette chanson pour les clubs se prête parfaitement aux mouvements robotiques de Maykon Alves, ce qui a totalement rendu fou les internautes. Parmi eux, la chanteuse des Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, l’a carrément qualifié de légende.

En revanche, de nombreuses personnes qui découvraient le personnage n’ont pas caché leur scepticisme. Ils n’arrivaient pas à croire qu’il s’agissait d’une vraie personne. En effet, certains ont pensé qu’il s’agissait d’une chorégraphie remodelée avec l’intelligence artificielle, tant les gestes du danseur s’accordent parfaitement au rythme de la musique.

Le danseur présente un tel mélange de précision robotique et de fluidité de mouvement qu’il réussit à créer l’illusion aux yeux des spectateurs. Pourtant, Maykon Alves est bel et bien un danseur de grand talent et il suffit de regarder ses vidéos pour s’en rendre compte qu’il a perfectionné son art depuis des années.