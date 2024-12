Voici à quoi vous pourriez ressembler dans 15 ans, le résultat est terrifiant

Avec le temps, notre corps évolue. Voici à quoi nous pourrions ressembler dans 15 ans selon un groupe d’experts. Un résultat qui ne donne pas vraiment envie.

Si vous travaillez dans un bureau toute la journée, vous devriez faire attention à vos habitudes quotidiennes et à votre posture pendant votre temps de travail. Sans vous en rendre compte, vous pouvez passer plusieurs heures dans une mauvaise position, avec le dos voûté et des douleurs musculaires, et sans voir la lumière du jour.

Si elles peuvent paraître anodines, ces habitudes ont pourtant des conséquences sur notre santé et notre aspect physique. Pour le démontrer, William Highman, futurologue comportemental ainsi que des experts de l’entreprise britannique Fellowes ont dévoilé à quoi pourrait ressembler un employé de bureau dans 15 ans, et le résultat est terrifiant.

Quel physique dans 15 ans ?

Pour alerter sur les conséquences des mauvaises habitudes au travail, William Highman a créé Emma, une statue de cire représentant une employée de bureau en 2040. La première chose que l’on remarque est qu’Emma a le dos courbé et voûté. En effet, elle est devenue bossue à force de ne pas se tenir droite et d’être avachie devant son ordinateur.

Crédit photo : Fellowes Brands / YouTube

En plus de cela, les yeux d’Emma sont rouges et secs à cause du temps trop important passé devant les écrans. Ses chevilles sont gonflées et l’on observe des varices sur son corps, causées par un manque d’activité physique. Les mouvements répétitifs sur le clavier de son ordinateur ont fait gonfler ses poignets et l’on remarque une pilosité excessive dans son nez et ses oreilles, à cause de la mauvaise qualité de l’air. Enfin, Emma a le teint pâle, signe d’un manque de lumière naturelle, ainsi que de l’eczéma, une conséquence du stress.

Crédit photo : Fellowes Brands / YouTube

Améliorer ses conditions de travail

Ce n'est pas la première fois que des experts se penchent sur ce sujet. Une étude a démontré ce à quoi un être humain en télétravail pourrait ressembler dans 100 ans. Dans les deux cas, ces tableaux pas très jolis doivent nous alerter.

“Neuf employés sur dix passent plus de six heures par jour assis et indiquent souffrir de problèmes de santé liés à leur environnement de travail. Ces effets ne sont pas temporaires mais chroniques et affectent l’ensemble de la population”, a souligné William Higham, selon des propos rapportés par Futura Sciences.

Si vous n’avez pas envie de ressembler à Emma dans 15 ans, voici quelques conseils. Faites attention à votre posture et tenez-vous bien droit quand vous êtes à votre bureau. Bougez plus souvent au quotidien en adoptant des réflexes simples : prenez les escaliers plutôt que l’ascenseur, profitez de votre temps libre pour marcher ou utilisez un bureau debout. Enfin, pour plus de confort au bureau, pensez à investir dans des meubles ergonomiques afin de prendre soin de votre santé... et de votre apparence !