Avec plus de 100 000 postes à pourvoir, ce métier est le plus recherché en France cette année

Une enquête annuelle de France Travail donne un état des lieux saisissant du marché de l’emploi en France, fortement au ralenti. Cependant, il existe un métier qui recherche sans cesse une nouvelle main-d’œuvre.

En 2025, environ 2,42 millions de recrutements sont envisagés par les employeurs en France, tous types de contrats confondus, selon une enquête annuelle publiée par France Travail. Si ce chiffre peut paraître conséquent, il est en réalité très inquiétant puisque cette tendance est nettement en baisse par rapport à l’année précédente, à hauteur de -12,5%.

L’organisme social a publié les résultats de son enquête sur les besoins en main-d’œuvre et la tendance observée cette année représente environ 350 000 projets de recrutement en moins par rapport à 2024. Un recul qui peut s’expliquer par de nombreux facteurs économiques et politiques qui invitent à la prudence parmi les employeurs.

Crédit photo : France Travail

Cependant, cela ne signifie pas qu’il n’y pas de travail à trouver, bien au contraire. Certains métiers continuent de recruter activement et sont même en manque de candidatures. Pour faciliter les démarches des demandeurs d’emploi, France Travail a même mis à disposition une carte interactive permettant d’identifier les métiers les plus demandés selon votre localisation géographique.

Ainsi, à l’échelle nationale, le métier de serveur de cafés et restaurants est celui qui reste le plus recherché, avec 107 800 postes à pourvoir cette année. Cependant, il s’agit, pour la majorité, de contrats courts et saisonniers. Ce métier est suivi de près par les aides de cuisine et les employés polyvalents de la restauration.

Crédit photo : iStock

Des métiers essentiels mais peu valorisés

Ensuite, le métier d’agent d’entretien de locaux est également très recherché, avec près de 84 540 projets d’embauches. Ce métier est notamment recherché dans les entreprises, les écoles, les hôpitaux et les administrations.

Enfin, dans le reste du top 10 des métiers les plus recherchés en France, on retrouve également les aides à domicile, les auxiliaires de vie, les agriculteurs, les viticulteurs, les arboriculteurs, les aides-soignants, les infirmiers, les sages-femmes, les professionnels de l’animation socioculturelle et les employés de libre service.

Crédit photo : iStock

La recherche de ces métiers, considérés “en tension”, varie toutefois selon les territoires, ce qui rend le recrutement encore plus complexe. Par ailleurs, tous ces métiers possèdent plusieurs caractéristiques communes, qui compliquent encore plus le recrutement. En effet, il s’agit de métiers physiques avec des horaires souvent décalés, une faible reconnaissance sociale et un salaire peu attractif.

Crédit photo : France Travail

Essentiels mais peu valorisés, ils sont très recherchés par les employeurs mais moins plébiscités par les demandeurs d’emplois, ce qui explique qu’il existe encore beaucoup de postes à pourvoir dans ces secteurs d’activité.