Cette technique de couture japonaise fait disparaître les trous des vêtements

Il nous est tous déjà arrivé de faire un trou dans un de nos vêtements. Malheureusement dans ces cas-là, il semble impossible de revenir en arrière. Pourtant, vous allez voir qu’une technique japonaise permet de faire des miracles !

Crédit : yoshiko goto / YouTube

En effet, l’art japonais du kaketsugi, une sorte de raccommodage invisible, offre l’opportunité de transformer un vêtement endommagé en un vêtement tout neuf. Le résultat est si impressionnant que même en ayant connaissance de l’emplacement exact du trou, vous ne pourrez plus vous rendre compte que le tissu était abimé. Il faut dire que les couturiers expérimentés capables de réaliser ce type de réparation très minutieuse sont de véritables magiciens. Grâce à eux, les habits semblent sortir à nouveau du magasin.

Réparer les trous des vêtements, un savoir-faire unique

Le kaketsugi répare le tissu en prenant un morceau d'une autre partie cachée du vêtement, comme le surplus de couture à l'intérieur d'une veste. Après l’avoir découpé, ce dernier est placé sur le trou et ses fils sont tissés dans le reste du vêtement. Souvent, l'artisan sépare les fibres en brins plus fins, puis utilise une aiguille et un morceau de fil pour les retisser sur l’habit. Ce processus délicat est un spectacle incroyable à contempler et requiert des compétences qui peuvent prendre des années à maîtriser.

Lorsqu'elle est bien réalisée, la réparation est complètement invisible et donne une véritable nouvelle vie à un vêtement. Pour voir le kaketsugi en action, regardez les photos ci-dessous :

Crédit : artisan_of_kaketsugi / Instagram

Crédit : artisan_of_kaketsugi / Instagram

Crédit : artisan_of_kaketsugi / Instagram

Crédit : artisan_of_kaketsugi / Instagram

Crédit : artisan_of_kaketsugi / Instagram

Crédit : artisan_of_kaketsugi / Instagram

Crédit : artisan_of_kaketsugi / Instagram

Crédit : artisan_of_kaketsugi / Instagram