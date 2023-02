Cette blague est la plus drôle du monde et c'est la science qui le dit

Des scientifiques ont réalisé une étude pour déterminer quelle était la blague la plus drôle du monde. Et voici le résultat !

Il n’y a rien de plus subjectif que l’humour, mis à part peut-être la beauté. On ne partage pas tous le même humour et il existe sous différentes formes selon les personnes, les pays, les cultures et les milieux sociaux.

Crédit photo : iStock

La blague qui vous paraît la plus tordante peut en laisser d’autres insensibles, quand la blague que vous estimez la plus nulle peut faire éclater de rire quelqu’un d’autre.

Nous ne sommes pas tous réceptifs au même humour, mais une équipe de scientifiques a tout de même tenté de savoir quelle blague ferait l’unanimité auprès de tous.

Une blague à l’humour unanime

L’étude scientifique datant de l’année 2001 a été réalisée par Laughlab. Durant l’expérience, des milliers de participants ont envoyé leurs blagues et devaient noter celles des autres. Et parmi 39 000 blagues, voici celle qui a reçu la meilleure note et a donc fait rigoler le plus de personnes :

“Deux chasseurs du New Jersey sont dans les bois quand l’un d’eux s’effondre tout à coup. Il ne semble pas respirer, ses yeux sont révulsés. L’autre chasseur sort son téléphone portable et appelle les urgences. Haletant, il dit à l’opérateur : ‘Mon ami est mort ! Qu’est-ce que je peux faire ? Qu’est-ce que je peux faire ?’. L’opérateur, d’une voix calme et apaisante, lui dit : ‘Calmez-vous. Je peux vous aider. D’abord, assurons-nous qu’il est mort.’. Il y a un silence, puis un coup de feu est entendu. Le chasseur reprend alors le téléphone et dit : ‘OK ! Et maintenant ?’”

Crédit photo : iStock

Voilà, vous avez bien rigolé ?

Selon le Dr Richard Wiseman, auteur de l’étude, cette blague a reçu la meilleure note car “elle fonctionne de nombreux pays différents, elle plaît aux hommes et aux femmes, aux jeunes et aux vieux”.

En effet, il y a des blagues qui font mouche auprès d’un panel de personnes plus élargi, quel que soit l’âge ou le genre. Ce qui n’est pas le cas d’autres blagues, tout aussi drôles, mais qui divisent plus : “Beaucoup de blagues soumises ont reçu de meilleures notes de la part de certains groupes de personnes, mais celle-ci a un véritable attrait universel”.