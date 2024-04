Voici le trou le plus profond du monde et à quoi il ressemble !

Scellé en 2005, le forage SG-3, situé en Russie, est considéré comme le trou le plus profond jamais creusé par l’être humain. Il est le fruit d’un projet dantesque qui n’est jamais allé au bout suite à l’effondrement de l’URSS.

Il fut un temps où le monde géopolitique était coupé en deux ! À cette époque, les deux superpuissances qu’étaient les États-Unis et l’URSS tentaient de rivaliser dans différents domaines comme la course à l’espace. Avec la chute du mur de Berlin et l’effondrement de l’URSS, les grandes manœuvres soviétiques ont connu un gros coup d’arrêt.

C’est ce qu’il s’est passé avec le forage SG-3, aussi nommé “le puits de référence super profond expérimental de Kola”, situé dans la région de Mourmansk, en Russie. Avec ses 12 262 mètres de profondeur, ce forage est tout simplement le trou le plus profond du monde creusé par l’être humain. Pour vous donner une idée de sa profondeur, cela équivaut à 38 tours Eiffel, 132 statues de la Liberté ou encore 122 terrains de football à la verticale.

Crédit photo : Google Maps

Ce projet dantesque a démarré en 1970, un an après la cuisante défaite de l’Union Soviétique dans sa conquête de la Lune. Devancés par les États-Unis, les Soviétiques lancent alors une autre bataille : celle du trou le plus profond jamais creusé sous la surface terrestre.

Quand les Américains s’essayent à faire de même, ils lancent le projet Mohole qui se concrétise avec un trou de 3 653 mètres près de l’île de Guadalupe, au Mexique. Les Soviétiques, eux, vont aller beaucoup plus loin puisqu’ils ambitionnent de creuser jusqu’à 15 000 mètres de profondeur pour 23 centimètres de diamètre.

De nombreuses découvertes sur la structure des couches terrestres

Les scientifiques russes vont creuser sans relâche pendant 22 ans ! Le 6 juin 1979, ils parviennent à battre le record du monde de profondeur en dépassant les 9 583 mètres du trou Bertha Roger, creusé pour la recherche de pétrole dans le comté de Washita, dans l’État d’Oklahoma.

Dans leur forage de Kola, les scientifiques russes font de nombreuses découvertes comme des fossiles microscopiques de 24 espèces de planctons unicellulaires morts depuis longtemps, trouvés jusqu’à 6,7 kilomètres de profondeur. Ils découvrent également de l’eau provenant de la croûte profonde, qui n’a jamais pu atteindre la surface à cause d’une couche de roche perméable.

Crédit photo : Wiki Commons

C’est en 1983 que la foreuse dépasse les 12 000 mètres mais à partir de ce stade, les problèmes vont s’accumuler. Par exemple, le 27 septembre 1984, à 12 066 mètres de profondeur, une section de 5 mètres du train de tiges se tord et reste dans le trou. Un problème technique qui va se répéter et ralentir le forage.

Autre problème : la chaleur ! En effet, à 12 kilomètres de profondeur, la température s’élève à 180 degrés Celsius, entraînant alors des accidents répétés, des ruptures et des pertes d’équipement de forage selon Pet’r Skuffin, scientifique à l’institut géologique du Centre scientifique de Kola.

Aux problèmes techniques et naturels s’ajoute alors l’inévitable contexte géopolitique qui va définitivement mettre un terme au projet. En 1992, le forage, alors profond de 12 262 mètres, est officiellement arrêté, un an après l’effondrement de l’URSS. Depuis 32 ans désormais, le site de forage a été abandonné tandis que le trou est scellé en 2005, ce qui ne l’empêche pas d’être enregistré au Guiness Book des records.