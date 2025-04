«Yarn makeup» : attention à cette nouvelle tendance TikTok effrayante et dangereuse

Une nouvelle tendance devient de plus en plus populaire sur TikTok : le “yarn makeup”, qui consiste à se maquiller en collant des fils de laine sur son visage. Une technique effrayante et dangereuse.

Chaque jour, de nouvelles tendances naissent sur TikTok, toutes plus étonnantes les unes que les autres. Cependant, certaines d’entre elles ne sont pas sans conséquence, comme le “zizi challenge”, une tendance inquiétante qui attire les 7-10 ans sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, on retrouve également de nombreuses vidéos sur le thème de la beauté et du makeup. Les influenceuses délivrent des conseils beauté, maquillage et bien-être, qui peuvent cependant être dangereux. C’est le cas de cette astuce beauté, la “banana frozen” qui peut créer des dommages à notre peau.

Mais la “banana frozen” n’est pas la seule tendance dangereuse pour la peau de notre visage. Depuis quelques jours, une nouvelle trend effrayante gagne en popularité sur TikTok. Il s’agit du “yarn makeup”, ou “maquillage en laine” en français, une technique de maquillage inédite.

Une technique de maquillage inédite

Le concept de cette tendance est de se coller des fils de laine sur le visage, en laissant des trous pour les yeux et la bouche. Une fois que la laine est collée et forme une sorte de masque, les internautes la recouvrent avec du maquillage. Ils peuvent ainsi exprimer leur créativité et transformer leur visage en poupée, en squelette ou en personnages de film d’horreur. Selon Le Parisien, cette inspiration viendrait du film “Coraline”, dont les parents ont des boutons noirs à la place des yeux.

Cette tendance est de plus en plus populaire sur TikTok puisque certaines vidéos cumulent des centaines de milliers, voire des millions de vues. Cependant, elle peut être dangereuse pour la peau. Pour coller les fils de laine, les internautes utilisent du latex liquide, de la colle forte ou de l’adhésif.

Mais au moment de retirer le masque, la peau peut être blessée. Selon le site Public, les internautes peuvent souffrir de rougeurs, d’irritations ou de réactions allergiques en réalisant ce challenge. En effet, la peau du visage est ultra sensible et a besoin de soins adaptés. Pour plus de sécurité, il est donc recommandé de ne pas essayer ce challenge chez soi.