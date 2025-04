Parents, méfiez-vous du «zizi challenge», ce phénomène inquiétant qui attire les 7-10 ans sur les réseaux sociaux

Ces derniers jours, un nouveau phénomène inquiétant est apparu sur TikTok et YouTube notamment, sous l’apparence d’un défi qui se “joue” entre enfants, particulièrement les 7-10 ans, et qui est loin d’être innocent.

La police nationale a décidé de communiquer sur ce sujet, qu’il est judicieux de connaître, surtout si on est parent. Et pour faire passer leur message, elle a pris la parole sur TikTok. Sur sa chaîne, l’institution vient d’alerter, par le biais d’une vidéo explicative, sur un nouveau défi en ligne qui semble rencontrer de plus en plus d’adeptes sur le réseau social chinois, mais également sur la plateforme YouTube.

L’aspect le plus dangereux de ce challenge, c’est certainement le profil des adeptes qui sont des enfants, particulièrement âgés entre 7 et 10 ans en majorité. Plusieurs centaines de signalements auraient déjà été reçues par l’office de protection des mineurs. L’autre source d’inquiétude réside dans le nom donné au défi : le “zizi challenge”.

Selon la police nationale, ce défi consiste à montrer ses parties intimes de manière inattendue dans une vidéo qui semble anodine. Une pratique illégale et qui pose un réel problème lorsqu’elle implique des mineurs, qu’ils soient exposés à la pratique ou qu’ils se prêteraient à ces exhibitions en ligne.

Crédit photo : iStock

Les dangers sournois d’une pratique illégale

Les autorités rappellent que ceci n’a donc rien d’un jeu et comporte des risques extrêmement graves pour les enfants. En effet, les vidéos peuvent être récupérées par des pédocriminels ou d’autres individus malveillants qui pourraient les utiliser pour harceler ou extorquer de l’argent.

Enfin, la police nationale rappelle que ces vidéos illégales, même pratiquées par un enfant, sont réalisées avec des smartphones qui appartiennent à des adultes, ce qui les rend responsables devant la loi. C’est donc la responsabilité pénale du propriétaire du smartphone qui sera engagée.

Crédit photo : iStock

Si des centaines de vidéos ont été signalées, TikTok a rapidement réagi à la polémique en supprimant tous les contenus liés au hashtag correspondant au nom du challenge. Désormais, ce hashtag renvoie seulement aux vidéos concernant l’alerte de la police nationale.