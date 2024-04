Ces 10 mensonges improbables que nos parents nous ont tous dit quand on était enfants

Si vous êtes né dans les années 1990, vous avez sans doute déjà entendu ces mensonges dans la bouche de vos parents. Qu’elles aient été formulées pour vous protéger ou par ignorance, ces phrases vont vous rappeler des souvenirs.

Durant son enfance, chaque personne a entendu de nombreuses recommandations de la part de ses parents. Cependant, elles n’étaient pas toutes vraies. Justin, un internaute suivi sur TikTok et Instagram, a dressé une liste de 10 mensonges que les parents ont dit aux enfants nés dans les années 1990. À cette époque, il existait beaucoup d’idées reçues que nos parents nous rabâchaient sans cesse. En plus de cela, les adultes étaient nombreux à faire croire des choses fausses à leurs enfants dans le but de les protéger.

La vidéo partagée par Justin est rapidement devenue virale et pour cause : elle liste des mensonges que des milliers d’enfants de cette génération ont entendu pendant des années. Voici ces phrases mythiques, qui risquent de vous rappeler des souvenirs.

“Ne bois pas de café, cela ralentira ta croissance.”

Voici une mise en garde des parents pour lutter contre l’addiction de la caféine. Si une consommation excessive de caféine peut rendre nerveux et anxieux, elle n’a aucun effet sur notre croissance. En vous disant cela, vos parents voulaient sans doute vous prémunir contre les effets nocifs du café… ou vous rendre plus calme !

“Être assis trop près de la télé va ruiner votre vision.”

Voici un mythe qui continue d’exister mais en réalité, il n’existe aucune étude qui prouve que s’asseoir trop près de la télévision peut endommager la vue d’un enfant. Le seul risque est lié à la fatigue visuelle, un symptôme temporaire.

Crédit photo : iStock

“Si tu fais pipi dans la piscine, elle deviendra bleue.”

Là encore, il n’existe aucun lien de cause à effet entre l’urine et la couleur d’une piscine. Si vos parents vous disaient cela, c’était simplement pour que vous évitiez de faire pipi dans l’eau partagée par tout le monde. En réalité, si une piscine est bleue, c’est dû à la couleur du carrelage ou au reflet de la lumière du soleil sur l’eau. En plus de cela, il n'existe pour le moment aucun appareil capable de détecter la présence d'urine dans l'eau, il s'agit simplement d'une légende urbaine.

“Il est illégal de conduire avec la lumière intérieure allumée.”

Conduire avec la lumière de la voiture allumée peut être gênant pour un automobiliste et pour cette raison, de nombreux parents ont voulu faire croire à leurs enfants que cette pratique était illégale. En vérité, rien n’interdit d’allumer la lumière dans la voiture !

“Si tu continues à te craquer les doigts, tu vas avoir de l’arthrite.”

Bien qu’il soit prouvé que se craquer de façon excessive ses articulations peut endommager les ligaments et les tendons sur le long terme, cela ne causera jamais d’arthrite.

Crédit photo : iStock

“Après manger, tu dois attendre 30 minutes avant d’aller nager.”

Aujourd’hui, rien ne prouve réellement qu’il faut atteindre un certain laps de temps après avoir mangé pour aller se baigner. Cette idée reçue vise essentiellement à limiter les risques d’hydrocution puisque la digestion augmente la température du corps.

“Le lait au chocolat vient de vaches brunes.”

Voici une petite phrase qui a sans doute fait rire beaucoup d’enfants, et qui est bien sûr totalement fausse, tout comme le fait que les vaches Milka ne sont pas de couleur violette !

“Si tu manges une graine de pastèque, une pastèque poussera dans ton estomac.”

Heureusement pour nous, il en faut un peu plus à une graine de pastèque pour pousser : comme tous les végétaux, celle-ci a besoin de terre, d’eau et de soleil pour se développer, des conditions peu propices dans l’estomac d’un enfant.

“Si tu avales un chewing-gum, il faudra 7 ans pour qu’il sorte.”

Cela est déjà arrivé à beaucoup d’entre nous : à force de mastiquer notre chewing-gum, nous l’avons malencontreusement avalé. Dans ce cas, pas de panique : il ne risque pas d’être collé à notre oesophage ou à notre estomac puisqu’une pellicule se forme autour de lui dès qu’il pénètre dans l’organisme. Comme tous les aliments, il sera donc évacué naturellement au bout de quelques heures, et non des années.

Crédit photo : iStock

“Si tu te fais tatouer, tu ne trouveras pas de travail.”

Cette dernière phrase a été répétée par de nombreux parents réfractaires aux tatouages et pourtant, aujourd’hui, de nombreuses personnes tatouées s’épanouissent dans leurs emplois, il n’y a donc aucun lien de cause à effet dans cette idée reçue.