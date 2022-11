Cette année, vous avez décidé avec vos enfants de réaliser vos propres décorations de Noël maison. Seulement voilà, vous êtes en recherche d’idées. Suivez nos 15 idées de décoration de Noël à faire soi-même.

Plus que quelques semaines avant Noël. On ne sait pas vous, mais nous, on a hâte d'arriver à cette période de l’année. Retrouver sa famille, partager des moments conviviaux autour de bons repas, voir les enfants avec des étoiles plein les yeux devant toutes les illuminations de Noël, etc.

Pour cette année 2022, vous avez décidé de changer un peu vos habitudes. Et pour une fois, vous souhaitez réaliser vos décorations de Noël maison. Une belle initiative qui fera plaisir à vos enfants, qui adorent mettre la main à la pâte pour démontrer toute leur créativité. Calendrier de l’Avent, sapins en pommes de pin, boules de Noël ou encore guirlandes pour votre sapin ou vos fenêtres, les activités manuelles DIY ne manquent pas. Nous avons fait le tour des tutos et des meilleures inspirations trouvées sur Pinterest.

Calendrier de l’Avent, étoile à suspendre dans le sapin ou encore petits paquets cadeaux pour décorer votre table du réveillon, on fait le point sur 15 idées de décoration de Noël à fabriquer vous-même. Des activités manuelles DIY qui plairont à toute la famille. Retroussez vos manches et préparez-vous à passer de bons moments en famille pour profiter pleinement de ces fêtes de Noël.

Idée de décoration 1 : Le calendrier de l’Avent

Un calendrier de l’Avent avec des sachets surprises - © iStock

Il n'y a pas que les calendriers de l’Avent en chocolat pour faire plaisir aux petits et aux grands. Pour plus d’originalité, rien de mieux que de l’atelier bricolage DIY du calendrier de l’Avent avec les surprises de votre choix. Pour cela, rien de plus simple : emballer des petites surprises achetées dans les magasins à un prix fixe (1€, moins de 5€, ou la somme décidée), ainsi que des paquets de friandises. Inscrivez sur chaque papier ou emballage le numéro correspondant et déposez-les dans une belle boîte en carton, un panier ou sur une petite grille customiser. S’il vous reste quelques cases disponibles, vous pouvez proposer des activités à votre enfant : une bataille d’oreiller, la préparation d’une montagne de crêpes, la lecture d’une histoire de Noël, etc. Quoi que vous m’étiez dans les 25 cases de votre calendrier de l’Avent, sachez que celui-ci sera unique et que son destinataire sera ravi de découvrir une petite surprise personnalisée chaque jour. Et pour les plus manuels d’entre vous, vous pouvez réaliser un calendrier de l’Avent plus complexe en forme de train.

Idée de décoration 2 : La couronne de Noël

Une couronne de Noël DIY - ©iStock

C’est une déco simple à réaliser et qu’on peut faire tout en bois ou avec plusieurs éléments de déco. On prépare la base de la couronne avec des branchages de bois. On ajoute des branches de sapin odorantes ou non, des pommes de pin recouvertes de coloriage ou non, des bâtons de cannelle, des rondelles d’orange séchées, des étoiles, des paillettes, etc. On fait tenir toutes ces décorations sur le bois à l’aide d’une colle ou d’une attache. Le tour est joué !

Idée de décoration 3 : Des pères Noël

Des pères Noël à faire à la maison - ©Istock



C’est une décoration de Noël qui irait à merveille sur votre table de réveillon. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit d’avoir des rondelles en bois, de la peinture et un stylo noir. Peignez le haut des rondelles de bois en rouge et le bas en blanc. Laissez sécher. Une fois les rondelles de bois sèches, dessinez le visage du père Noël au stylo noir. Libre à chacun de dessiner des visages différents. Vous pouvez faire la même chose avec des bonhommes de neige, des rennes, des anges ou encore des lutins.

Idée de décoration 4 : Un village de Noël en papier

Un village de Noël en papier - ©Istock



Pour vos fenêtres ou votre table de Noël, pourquoi ne pas réaliser un village de Noël en papier ? Si vous avez un stylo, un cutter ou des ciseaux, de l’adhésif et du papier blanc, vous avez tous le matériel nécessaire. Imprimez des maisons de différents gabarits sur du papier A4. Découpez les maisons et utilisez de l’adhésif pour les faire tenir entre elles. Vous pourrez ensuite ajouter une guirlande LED lumineuse et des paillettes.

Idée de décoration 5 : Une étoile de Noël

Une étoile de Noël en tissu - ©Istock



À placer tout en haut de votre sapin, en suspension avec les autres boules du sapin ou pour décorer votre maison, laissez-vous tenter par la création d’une étoile de Noël. En papier ou en tissu, libre à vous de choisir le matériel adéquat. Pour une étoile en tissu, découpez la forme étoilée à deux reprises, Remplissez de coton et cousez les deux formes. Brodez ensuite les motifs que vous souhaitez sur le centre de votre étoile ou sur les contours. Et voilà !

Idée de décoration 6 : Des bouteilles en verre décorées

Des bouteilles en verre customisées avec des Leds lumineuses de Noël - ©Istock



Si vous disposez de petites bouteilles en verre non utilisées, pourquoi ne pas les décorer pour vous en servir comme bougeoir ? Pour cela, rien de plus simple : nettoyez vos bouteilles et séchez-les bien. Tamponnez vos motifs sur chaque bouteille puis laissez sécher l’encre quelques minutes. Et pour ajouter une petite touche de couleur, nouez une petite ficelle aux couleurs de Noël au goulot de votre bouteille.

Idée de décoration 7 : Des sapins en pommes de pin

Des sapins de Noël DIY pour la table - ©Istock



Pourquoi ne pas réaliser des sapins miniatures ? Pour cela, rien de plus simple : récupérez des pommes de pin dans votre jardin ou lors de vos promenades en forêts. Peignez-les en vert et laissez-les sécher. Une fois vos pommes de pin sèches, décorez-les avec des pompons multicolores que vous ferez tenir grâce à la colle liquide. Plantez les tiges des pommes de pin dans du polystyrène et le tour est joué !

Idée de décoration 8 : Des boules de Noël

Des boules de Noël customisées - ©Istock



C’est l’un des éléments indispensables de chaque sapin de Noël : la boule. Et cette année, c’est vous qui allez les créer. Pas de panique, c’est un atelier DIY très simple qui nécessite des pompons et des boules en plastique transparentes. Ouvrez votre boule plastique en deux et déposez vos pompons à l’intérieur. Refermez la boule et collez les bords du chapeau argenté. Laissez sécher. Bien sûr, vous pouvez ajouter des paillettes, des étoiles ou toute autre petite décoration à l’esprit de Noël.

Idée de décoration 9 : Des petits paquets cadeaux

DIY : faire des papiers cadeaux. Crédit : Istock

Il n’y a pas que les cadeaux que l’on retrouve au pied du sapin. Il y aussi les petits paquets cadeaux qu’on crée pour la décoration de la table de Noël. Sur Internet, vous trouverez de nombreux tutos d’origami pour créer vos paquets cadeaux. Pensez à bien choisir des papiers aux couleurs de Noël et n’hésitez pas à les décorer avec des détails réalistes : ruban, étiquette, étoile, etc.

Idée de décoration 10 : Le bougeoir du centre de table

Un bougeoir personnalisé pour le centre de table. Crédit : Istock

Et si pour ce Noël 2022, nos décorations suivaient la tendance de l’upcycling, vous savez, cette tendance de récup qui consiste à recycler du matériel pour le transformer. Pour créer le bougeoir du centre de table, il nous faut des verres à pied. Retournez le verre sur le carton et dessinez son contour. Découpez le cercle en carton et collez 1 rondelle de bois sur ce socle. Vous pouvez en coller une deuxième pour donner un peu plus de hauteur à votre socle. Collez les minis décors (sapins, bonhomme de neige, père Noël, rennes, anges, étoiles, etc.). Dans votre verre, déposez de faux flocons de neige. Placez ensuite le socle avec le décor à l’envers et collez les bords du verre au socle. Collez une bougie sur le pied de votre verre et le tour est joué !

Idée de décoration 11 : Des anges de Noël en papier

Des anges de Noël - ©Istock



Autre personnage emblématique de l’esprit de Noël, les anges. Et cette fois-ci, vos anges de Noël seront sur des cônes. Il vous suffira de peindre ou colorier chaque cône de la couleur que vous souhaitez. Sur la pointe, collez des perles au préalable décorées. À vous de reproduire les visages souhaités. Pour les ailes de vos anges, il vous suffit de les découper sur du papier coloré ou sur du tissu. Il faudra ensuite les coller de chaque côté de votre cône.

Idée de décoration 12 : Des bougies embellies



Des bougeoirs en mode upcycling - ©Istock

Si vous comptez décorer votre table du réveillon de Noël avec des bougies (de tailles petites ou moyennes), pensez à les sublimer. Et pour y parvenir, décorez des petits pots en verre où sont vendus des yaourts. Pompons, tampons étoilés ou encore fausse neige, tous les éléments permettront de sublimer vos pots en verre qui contiendront vos belles bougies de Noël.

Idée de décoration 13 : Une maison en pain d’épices

Créer sa propre maison en pain d'épices - Crédit : IstockC’est l’une des activités culinaires et décoratives DIY phares de Noël : la préparation de la maison en pain d’épices. Pour cela, rien de plus simple : préparez votre recette de biscuits de pain d’épices et une fois la cuisson terminée, découpez les morceaux de gâteaux qui constitueront votre maison. Décorez-la ensuite en laissant libre court à votre imagination.

Idée de décoration 14 : Des guirlandes de Noël en papier ou en tissu pour vos fenêtres

Une guirlande DIY avec des étoiles - ©Istock



Si votre sapin de Noël dispose déjà de ses belles guirlandes, pourquoi ne pas fabriquer des guirlandes pour décorer vos fenêtres. Sapins, bonhommes de neige ou encore étoiles, les motifs ne manquent pas. De notre côté, on adore la guirlande d’étoiles, très facile à réaliser. Découpez plusieurs étoiles dans du tissu ou du papier épais. Collez les étoiles sur un fil avant de l’accrocher à la fenêtre.

Idée de décoration 15 : La customisation d’une guirlande lumineuse

Des guirlandes lumineuses à réaliser vous-même - ©Istock



Dernière idée décoration à réaliser lors de vos activités manuelles 100% Noël : la customisation d’une guirlande lumineuse. Et c’est très facile. Il vous suffit d’avoir une guirlande avec une source lumineuse faible et du papier coloré. Dans vos différentes feuilles de papier, découpez les motifs souhaités : étoiles, maisons, feuilles ou encore sapins, Collez-les sur votre source lumineuse, en prenant garde à ne pas les coller sur les LED. Sur vos fenêtres ou sur votre table du réveillon, vous pourrez disposer votre création manuelle où bon vous semblera.