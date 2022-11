15 idées d'activités de Noël à faire en famille

À l’approche des fêtes de Noël, on réfléchit à tout ce qu’on pourra faire pendant ces vacances de fin d’année. Et ce ne sont pas les activités familiales qui manquent à cette période de l’année. La preuve avec notre sélection de 15 idées d’activités de Noël, manuelles ou non, à faire.

Depuis que la fête d’Halloween est passée, nos regards sont tournés vers les fêtes de fin d’année et plus particulièrement Noël. La décoration du sapin, les retrouvailles familiales, l’ouverture des cadeaux sans oublier les bons repas préparés avec amour, on ne sait pas vous, mais nous, on a hâte qu’arrive cette grande fête de Noël qu’on aime tant !

Si certains ont déjà prévu de partir en vacances pendant cette période de fêtes, d’autres envisagent de retrouver leur famille. Un temps de convivialité synonyme de vacances, en particulier pour les enfants. Et il faut déjà réfléchir à plein de choses pour le jour J : plan de table, menu du réveillon et du jour de Noël mais aussi activités manuelles pour les enfants ou encore choix du cadeau pour chaque membre de la famille. Car oui, il faut bien faire passer le temps aux enfants pour les faire patienter jusqu’à l’arrivée du père Noël dans son beau costume rouge et blanc. Pour les faire patienter jusqu’au dépôt et l’ouverture des cadeaux pour découvrir si le cadeau tant attendu se trouve au pied du sapin, on leur propose tout plein d’activités. Quand on se penche sur le sujet, on découvre que le choix est large et on ne sait pas trop quelles activités choisir. Des ateliers bricolages, des activités manuelles, la préparation de recettes, des sorties en famille ?

Si vous vous retrouvez dans cette situation, cet article est fait pour vous. Atelier déco DIY, réalisation d’un bonhomme de neige, activité manuelle de création de boules de neige ou encore séance de patinage sur la glace, on fait le point sur 15 idées d’activités de Noël, manuelles ou non, qui plairont à toute la famille. Retroussez vos manches et préparez-vous à passer de bons moments en famille pour profiter pleinement de ces fêtes de Noël.

15 idées d’activités et bricolages de Noël à faire en famille

Idée d’activité manuelle 1 - Une maison en pain d’épices en mode DIY

Créer sa propre maison en pain d'épices - © Casserole & Chocolat

C’est l’une des activités culinaires et décoratives DIY phares de Noël : la préparation de la maison en pain d’épices. Pour cela, rien de plus simple : préparez votre recette de biscuits de pain d’épices et une fois la cuisson terminée, découpez les morceaux de gâteaux qui constitueront votre maison. Décorez-la ensuite en laissant libre court à votre imagination. Et sur ce point, les enfants ne manquent pas d’idées. Activité familiale gourmande garantie !

Idée d’activité en famille 2 - Une séance de patinage sur glace

Une séance de patinage en famille - © iStock

La période de Noël rime avec les patinoires. Pour en trouver une, pas besoin d’aller forcément dans une patinoire couverte. La patinoire installée sur le marché de Noël fera l’affaire. Et pas besoin d’être un patineur ou une patineuse expérimenté.e pour s’amuser. Attention aux chutes qui sont parfois nombreuses et qui, pour les éviter, vous demanderont un petit peu d’agilité et de souplesse. Activité familiale sportive et amusante garantie !

Idée d’activité en famille 3 - Déambuler dans les marchés de Noël

Se promener dans les marchés de Noël - © iStock

Une fois votre séance de patinage qui a bien fait rire vos enfants, rien de mieux que d’aller faire un petit tour sur le marché de Noël. L’occasion d’admirer les décorations artisanales, de manger des crêpes au chocolat bien chaudes et d’acheter les derniers cadeaux gourmands de dernière minute. Une promenade familiale qui fera passer un bon moment à toute votre tribu.

Idée d’activité manuelle 4 - Préparer des recettes de boissons de Noël

Préparer un bon chocolat chaud de Noël - ©Istock



Quand on pense à la période de Noël, on pense à l’hiver, au froid et à la neige. Pour se réchauffer, on mise sur de bons chocolats chauds maison pour les enfants et du vin chaud maison pour les adultes. Ce mélange de vin rouge et d’épices saura vous faire apprécier cette période de l’année plutôt froide en termes de températures. Bien sûr, on met les enfants à contribution pour préparer leur chocolat chaud. Et si vous ne voulez pas vous embêter à les préparer à la maison, les marchés de Noël seront vos meilleurs alliés.

Idée d’activité manuelle 5 - Réaliser un bonhomme de neige dans le jardin

Réaliser un bonhomme de neige dans son jardin - © iStock

Il n’y a pas de meilleur moment dans l’année que celui-ci pour voir des flocons de neige et un beau manteau blanc recouvrir les toits et les jardins des maisons. Cette scène, que l’on retrouve énormément dans les téléfilms de Noël diffusés à la télévision, on se prend à rêver de l’avoir pour ce Noël 2022. Si le temps le permet, et nous offre ce beau cadeau juste avant Noël, on enfile sans perdre de temps son manteau, son écharpe, son bonnet et ses gants. Les enfants vont adorer réaliser leur propre bonhomme de neige. Là aussi, laissez libre court à votre imagination pour créer ce bonhomme de neige tant apprécié par les enfants. Et pourquoi ne pas en profiter pour se lancer dans une bataille de boules de neige. Vos enfants en redemanderont encore. Activité familiale amusante garantie !

Idée d’activité manuelle 6 - Bricolage DIY de la déco de la table de Noël

Des sapins de Noël DIY pour la table - © 10 Doigts

Si vos enfants sont dotés d’une imagination débordante, pourquoi ne pas vous lancer dans une activité manuelle ? Si la maison d’épices et les autres gâteaux ont déjà été préparés, lancez-vous dans la décoration de votre future table de Noël. Sapins miniatures réalisés à partir de pommes de pin, décorations des bougies ou encore atelier d’origami, les idées ne manquent pas ! De notre côté, on adore la réalisation de sapins miniatures. Pour cela, rien de plus simple : récupérez des pommes de pin dans votre jardin ou lors de vos promenades en forêts. Peignez-les en vert et laissez-les sécher. Une fois vos pommes de pin sèches, décorez-les avec des pompons multicolores que vous ferez tenir grâce à la colle liquide. Plantez les tiges des pommes de pin dans du polystyrène et le tour est joué. Vous n’aurez plus qu’à les disposer comme vous le souhaitez sur votre magnifique table de Noël. En amont, vous pouvez acheter des petits pots de jardinage ou utiliser des pots de yaourts en verre que vous remplirez de polystyrène. Activité bricolage DIY garantie !

Idée d’activité en famille 7 - Regarder des téléfilms de Noël sous le plaid

Un téléfilm de Noël et un plaid - © iStock

C’est la programmation phare de cette période de fêtes : les films de Noël. S’ils ont commencé à être diffusés dès le mois d’octobre, on se délecte plus particulièrement de ceux programmés juste avant les festivités. Et pour en profiter à fond, on enfile son pull de Noël, on se glisse sous un plaid, on prépare un bon petit chocolat chaud et on prend le chat sur nos genoux. Ambiance cocooning garantie ! Et si on veut faire un après-midi cocooning avec les enfants, on se replonge dans les films d’animation de Disney.

Idée d’activité manuelle 8 - Bricolage déco DIY des guirlandes du sapin de Noël

Une guirlande DIY - © Dessine-moi une licorne

Dès le mois de novembre et surtout au mois de décembre, les sapins de Noël décorent nos maisons. Et les enfants adorent décorer eux même cet arbre magique. Choix des boules de Noël ou encore des guirlandes lumineuses, ils aiment choisir toute la décoration, avec parfois un petit coup de main des parents pour mettre l’étoile tout en haut du sapin. Si vous souhaitez changer vos habitudes et mettre en avant la créativité de vos enfants, proposez-leur une activité bricolage de Noël : celle de la création de guirlandes de Noël en papier, en mode réalisation DIY. Vous pouvez également créer une guirlande photo ou une guirlande coloriage pour les plus petits. Activité manuelle et créative garantie ! N'oubliez pas la tendance déco de Noël en bois à faire soi-même.

Idée d’activité en famille 9 - Jouer à des jeux de société par équipe

Une séance de jeux de société en famille - ©Istock



Lorsque l’on est chez soi, en famille, si certains choisissent l’option de regarder les films Disney ou les téléfilms romantiques de Noël, d’autres décident de faire des jeux de société. Une super activité ludique en famille qui fait passer un agréable moment à tout le monde. Le mieux ? Formez des équipes intergénérationnelles pour plus de rigolade. Fous rires garantis !

Idée d’activité manuelle 10 - Bricolage déco DIY d’un calendrier de l’Avent

Un calendrier de l’Avent avec des sachets surprises - © Istock

Autre activité DIY qui fera plaisir à vos enfants, la création d’un calendrier de l’Avent maison. Car oui, il n’y a pas que les calendriers de l’Avent en chocolat que l’on trouve dans tous les supermarchés. Pour plus d’originalité, rien de mieux que de l’atelier DIY du calendrier de l’Avent avec les surprises de votre choix. Pour cela, rien de plus simple : emballer des petites surprises achetées dans les magasins à un prix fixe (1€ ou moins de 5€), ainsi que des paquets de friandises. Inscrivez sur chaque papier ou emballage le numéro correspondant et déposez-les dans une belle boîte en carton, un panier ou sur une petite grille customiser. S’il vous reste quelques cases disponibles, vous pouvez proposer des activités à votre enfant : une bataille d’oreiller, la préparation d’une montagne de crêpes, la lecture d’une histoire de Noël, etc. Quoi que vous m’étiez dans les 25 cases de votre calendrier de l’Avent, sachez que celui-ci sera unique et que votre enfant sera aux anges de découvrir chaque jour sa petite surprise personnalisée.

Idée d’activité manuelle 11 - Préparer une carte de voeux de Noël

Une carte de Noël en sapin 3D - © Iryna Imago

Rien de mieux pour se mettre dans l’esprit des Fêtes de fin d’année. Dès les premiers week-ends de décembre, invitez vos enfants à écrire les cartes de vœux de Noël. Et pour rendre l’activité plus amusante, proposez leur un atelier bricolage : à eux de créer leurs propres cartes de vœux de Noël. Si l’activité bricolage ne rencontre pas un franc succès, amusez-vous à enregistrer une vidéo où chacun doit envoyer ses vœux. Une vidéo synchronisée comme l’on peut voir circuler sur les réseaux sociaux, une vidéo où vous chantez, une vidéo où vous dansez, Libre à vous de choisir l’option qui vous plaît le plus. Une chose est sûre, le destinataire de ces voeux sera ravi de votre message vidéo.

Idée d’activité en famille 12 - Emmener vos enfants au cinéma ou au théâtre

Allez voir un film en famille au cinéma - © iStock

Si vous habitez dans une ville qui a un cinéma ou un théâtre, regardez les différentes programmations prévues pour les vacances de Noël. Pièce de théâtre pour enfants sur un conte de Noël, sortie du dernier film d’animation que votre enfant attend avec impatience ou encore sortie du blockbuster tant attendu par votre adolescent, vous allez trouver la programmation qui plaira à toute votre famille. Une sortie familiale culturelle comme on les aime.

Idée d’activité manuelle 13 - Cuisiner des recettes de gâteaux de Noël

Des sablés de Noël - © Pixabay

Pain d’épices, sablés, truffes ou encore sucettes en chocolat, les recettes de douceur de Noël ne manquent pas. Et les vacances de Noël offrent le temps de cuisiner ce genre de recettes avec les enfants. De quoi profiter de la compagnie des uns et des autres. On enfile son tablier et on se lance dans les recettes de Noël qu’on aime tant. Si vous avez déjà réalisé votre maison en pain d’épices, lancez-vous dans la préparation de petits sablés. Vous pourrez leur donner la forme que vous souhaitez : père Noël, sapin, lutins, ange, renne, bonhomme de neige, étoile ou encore boule de Noël; les idées ne manquent pas. Le mieux ? L’activité manuelle consacrée à la décoration de vos différents sablés. Une activité manuelle ludique qui plaira aux enfants et aux adultes !

Idée d’activité manuelle 14 - Bricolage déco DIY d’une boule de neige

Une boule à neige DIY - © Picard

Véritable élément de déco de votre maison pendant les fêtes de Noël, la boule de neige trouve toujours sa place sur une cheminée ou une table. Et pour plus d’originalité, on propose à ses enfants de réaliser leur propre boule de neige pour un super atelier bricolage DIY. De quoi les occuper pendant les vacances de Noël et les faire patienter jusqu’à l’arrivée du père Noël.

Idée d’activité manuelle 15 - Bricolage déco DIY d’une couronne de Noël

Une couronne de Noël DIY - ©Istock



C’est la déco indispensable sur notre porte d’entrée de maison : la couronne de Noël. Si on peut acheter une couronne toute faite dans les magasins, pourquoi ne pas faire une activité manuelle en créant sa propre couronne ? Une déco simple à réaliser et qu’on peut faire tout en bois ou avec plusieurs éléments de déco. On prépare la base de la couronne avec des branchages de bois. On ajoute des branches de sapin odorantes ou non, des pommes de pin recouvertes de coloriage ou non, des bâtons de cannelle, des rondelles d’orange séchées, des étoiles, des paillettes, etc. On fait tenir toutes ces décorations sur le bois à l’aide d’une colle ou d’une attache. Le tour est joué ! Il ne reste plus qu’à accrocher cette déco DIY sur votre porte d’entrée ou dans votre maison, près du sapin.

Des idées d’activités et bricolages de Noël à l’infini

Des activités manuelles pour créer toute votre déco de Noël, en passant par des sorties en famille pour passer du bon temps ou encore la préparation de recettes de gâteaux de Noël, les idées d’activités familiales pour cette période de Noël ne manquent pas . Et cette liste d’activités de Noël en famille est exhaustive. Sachez qu’il existe d’autres activités à faire avec l’ensemble de votre famille pendant les vacances de Noël. Vous pouvez par exemple réaliser un père Noël en tissu lors d’une activité déco DIY, créer votre propre papier cadeau DIY en trouvant des idées sur Internet, faire la déco de vos fenêtres avec une activité coloriage ou de la feutrine avec vos enfants ou encore imprimer différents types de coloriage de Noël pour vos enfants (lutins, père Noël, renne, bonhomme de neige, etc.). Une chose est sûre, l’esprit et l’ambiance de Noël seront présents dans vos maisons bien avant la venue du père Noël !

De notre côté, on adore toutes les activités manuelles DIY que l’on vous a proposées mais aussi les activités cuisine avec la réalisation des recettes de Noël. Et vous, quelles sont vos activités de Noël préférées ?