15 idées de décoration de Noël à fabriquer en bois

Noël approche ! Découvrez 15 façons de créer des objets de décoration en bois pour rendre l’intérieur de votre maison plus chaleureux.

Bricolage et décoration : un bonhomme de neige en bois

Décoration de Noël à faire à la maison. Credit : OlyaSolodenko

Vous aimez le bricolage ? Fabriquer des accessoires en bois, entre autres un bonhomme de neige, est une activité familiale que vous pouvez faire avec vos enfants avant Noël, pendant l’avent. Pour réaliser cet objet de décoration, vous avez besoin de rondelles de bois, d’un ruban rouge, de marqueurs, d’une ficelle, de brindilles ainsi que d’un pistolet à colle.

Choisissez deux rondelles de bois, collez-les pour former le corps de votre bonhomme de neige.

Prenez un morceau de ficelle et collez-la sur la première rondelle de bois qui sert de tête.

Posez deux brindilles et fixez-les sur la deuxième rondelle de bois pour fabriquer le corps.

Dessinez des points pour faire les boutons sur le corps et les yeux sur la tête.

Utilisez un marqueur orange pour dessiner le nez.

Fabriquez un cache-nez à l’aide d’un morceau de ruban et posez-le sur le cou du bonhomme de neige en bois.

Couronne de Noël en bois : une décoration originale

Une couronne de Noël en bois Credit : Bastinda18

À part le sapin, vous pouvez aussi fabriquer une couronne de Noël en bois. Il vous faut des rondelles de bois, un anneau en bois, un pistolet à colle pour réaliser cette couronne de décoration en bois. Pour embellir votre ornement, vous avez aussi besoin de rubans, de fausses baies, de gris de verdure artificielle… Notez que cette idée DIY peut être faite avec une planche en bois comme sur la photo.

Pour fabriquer cette couronne de Noël, posez les rondelles de bois autour de l’anneau tout en laissant un espace entre les pièces. Au-dessus des espaces vides, disposez une deuxième couche de rondelles de bois. Pour terminer cet objet de décoration DIY pour Noël, mettez des ornements comme du gris de verdure, un ruban et de fausses baies.

Petit sapin de Noël en bois facile à faire

Sapin de Noël en bois avec des boules de couleur rouge Credit : marilyna

Pour fabriquer ce mini-sapin de décoration de Noël, munissez-vous de morceaux de bois, d’une scie à onglet, de colle à bois, de papier abrasif et d'un ruban à mesurer. Il vous faut également un crayon de bois, une perceuse, et des lunettes de sécurité pour façonner ce sapin de décoration de maison.

Cette idée géniale se réalise facilement :

Mesurez et découpez les pièces de bois. Pour les branches du sapin, faites une coupe à 45° sur chaque côté. Pour finaliser le sapin de décoration, un bois de 30cm suffira pour la fixation verticale et un autre bois de 15cm pour le pied.

Poncez les pièces de bois pour les nettoyer.

Montez le sapin en fixant chaque pièce de bois sur la fixation.

Ajouter une boule ou un ornement étoilé sur la tête du sapin de bois.

Guirlande en bois : une idée de décoration accessible

Guirlande de Noël avec des lampes d’éclairage Credit : Tatiana Suyarova

Pendant l’avent, vous pouvez fabriquer des guirlandes en perles pour décorer votre maison. Vous pouvez réaliser cette idée de décoration DIY pour Noël avec des perles de bois trouées, une perceuse, un ciseau, du fil, de la peinture acrylique et du pinceau.

Voici le tuto pour les fabriquer :

Colorez les perles de bois ;

Pliez la ficelle en deux et enfilez une perle de bois tout en faisant un nœud ;

Au bout de 6mm, faites un deuxième nœud ;

Répétez ces trois étapes jusqu’à ce que vous obteniez la longueur de guirlande de décoration adaptée à votre maison.

Calendrier de l’avent sous forme de sapin

Calendrier de l’avent en bois avec tiroir Credit : gwenael le vot

Comme les décorations citées précédemment, ce calendrier de l’avent figure parmi les ornements les plus faciles à fabriquer. Vous pouvez en effet faire cette déco avec vos enfants à l’aide de boules de Noël, de crochets en laiton, d’un morceau de bois, d’une peinture, de stickers et d’un gabarit de sapin.

Voici les étapes de la réalisationdu calendrier de l’avent :

Découpez le sapin selon les contours du gabarit ;

Posez les autocollants numérotés sur le sapin ;

Disposez les crochets sur le calendrier sous forme de sapin de Noël ;

Mettez les boules de Noël sur les crochets du calendrier de l’avent.

Sapin alternatif en bois pour décorer votre maison

Une peinture de sapin vert sans ornements Credit : Baranovskaya

Pour fabriquer rapidement un sapin de Noël en bois, l’idée d'une déco alternative est conseillée. En effet, elle consiste à transformer un meuble de récup en une décoration de Noël originale. Pour décorer votre maison, réalisez par exemple un sapin mural à l’aide d’une planche de bois de récup. Il suffit de peindre le bois de façon à obtenir une image symétrique. Pour terminer, posez des ornements, des boules, des guirlandes, etc. Cette idée DIY est facile à réaliser surtout si vous êtes habitué au bricolage.

Cadeau original : une lanterne lumineuse de décoration

Une lanterne en bois rose entourée de bougies Credit : Maya23K

Quelques boîtes à vin peuvent former une lanterne lumineuse de décoration que vous pouvez mettre dans votre maison le jour de Noël. Si vous aimez le bricolage, de petites modifications vous permettent de transformer des boîtes en un objet de décoration DIY. Comme la récup, l’idée est de reconvertir une chose inutile, un carton par exemple, en un accessoire original qui servira d’ornement dans la maison. Vous avez besoin d’une peinture, d’une source lumineuse (lampe, etc.), de pommes de pin, etc. pour mener à bien le bricolage. Aucune règle ne s’impose, suivez votre instinct pour fabriquer un objet authentique.

Bougeoirs de décoration de table en bois brut

Une planche en bois et quatre bougies de Noël Credit : STRINGERimage

Si vous aimez la décoration cosy, fabriquer une ribambelle de bougies avec des branches de bois est une idée intéressante. Les pièces de bois doivent être creusées pour accueillir les bougies. Une fois fait, vous pouvez les mettre sur la table pour apporter de la chaleur ainsi que de la convivialité dans votre maison pendant l’avent et le jour de Noël. En variant la taille des branches, vous rendrez la décoration encore plus authentique. Notez qu’il faut poser les branches et les bougies sur une table en bois, en mélamine ou en métal (pas de plastique).

Idée cadeau : sous-verre de Noël DIY

Un sous verre personnalisé à motif Credit : Roman_Volkov

Pour fabriquer des sous-verre de noël DIY, vous avez besoin de dessous de verre conçus avec du bois, d'un sceau flocon de neige, d'un Mod Podge, d'une peinture et d'un pinceau. Voici le tuto à suivre :

Servez-vous du pinceau pour appliquer la peinture sur le sceau.

Imprimez le motif du sceau sur le dessous de verre.

Appliquez le Mod Podge lorsque la peinture sèche.

À noter que vous pouvez fabriquer de nombreux modèles de sous-verres de Noël sur mesure pour décorer votre table. Un lot de sous-verres de Noël DIY en bois constitue également un cadeau original.

Étoile lumineuse en branche de bois

Une étoile de noël en branche de bois Credit : undefined undefined

Avec cinq branches de bois, de la ficelle, un sécateur et une guirlande lumineuse, vous pouvez fabriquer un objet DIY étoilé pour décorer votre sapin de Noël ou une pièce de votre maison.

Suivez ce tuto pour faire une étoile lumineuse avec des branches de bois :

Disposez les branches afin de former une étoile ;

Attachez les branches entre elles à l’aide de la ficelle ;

Découper les parties qui débordent pour améliorer le design de la déco ;

Enroulez votre guirlande sur l’étoile. Avec vos enfants, vous pouvez ajouter d’autres ornements pour étoffer la décoration.

Panneau indicateur pour les fêtes de Noël

Panneau en bois vide avec un chapeau de père Noël Credit : inxti

Pour marquer les fêtes de Noël, vous pouvez créer un panneau indicateur qui enrichira la décoration de votre sapin. Avant de le fabriquer, déterminez le coin dans lequel vous allez le mettre. Notez que vous avez besoin de planches, de feutres et de clous pour fabriquer cet accessoire. Il vous faut également une boîte de colle de bois.

Guirlande de Noël en bois

Guirlande de fêtes en papier Credit : Prostock-Studio

Pour réaliser cette déco DIY, utilisez des rondelles de pin, des crochets à piton, de paillette, de la colle, de la ficelle, un marqueur et une pince plate. Voici les étapes du tuto :

Mettez les paillettes dans un récipient.

Appliquez de la colle sur une rondelle de pin et trempez-la dans le bac à paillettes. Répétez cette opération pour toutes les rondelles.

Fixez un crochet sur chaque rondelle.

Passez la ficelle à l’intérieur des crochets.

Faites une boucle sur chaque crochet et liez les deux extrémités de la ficelle.

Pour terminer cette déco de Noël, faites des dessins ou inscrivez des lettres sur les rondelles de pin.

À noter que vous pouvez faire vos guirlandes avec du papier, comme sur la photo.

Suspension lumineuse en branche de bois

Des branches sèches dans un vase posé sur une table Credit : Borislav

Avec des branches d’arbre ramassées, vous pouvez faire une déco personnalisée DIY avec un look boho chic. N’hésitez pas à y mettre des guirlandes, des boules, etc. Il est également possible de les mettre dans un vase sur la table de salon pour étoffer la décoration déjà présente. Ajoutez-y également une ribambelle de perles.

Vase en écorce de bois

Pour apporter une ambiance chaleureuse dans votre salon, créer un vase en écorce est pratique. Il suffit de couper une bûche selon la hauteur que vous souhaitez. Par la suite, percez un trou au centre. Pour terminer votre vase, poncez la partie haute. Vous pouvez glisser un second vase de verre à l’intérieur pour le rendre plus moderne. Il est également possible de polir l’extérieur pour obtenir un modèle contemporain.

Support pour les cartes de vœux

Les artes de vœux sont nombreuses pendant les fêtes de Noël et de fin d’année. Pour fabriquer un support qui les accueillera, réalisez un petit sapin de bois avec des planches et de la colle. Fixez-y vos cartes à l’aide de pinces à linge.